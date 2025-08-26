Jujuy al d\u00eda \u00ae - Jaime Felipe Apaza fue condenado a la pena de ocho a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n efectiva por ser considerado autor material y penalmente responsable del delito de \u201cHomicidio Simple\u201d; hecho ocurrido en la ciudad de Humahuaca y que tuvo como v\u00edctima fatal a N\u00e9stor Choque. En tanto, el otro acusado, Omar Javier Vilca, fue absuelto por el beneficio de la duda. La sentencia fue dictaminada por el Tribunal integrado por los jueces penales Dra. Noelia Beatriz Cruz \u2013presidenta de tr\u00e1mite - y Dres. Marco Andr\u00e9s Espinassi y Gast\u00f3n Mercau; secretaria a cargo de la Dra. Elisa Ernestina Marcet. Los magistrados, adem\u00e1s, ordenaron mantener el alojamiento del condenado Apaza en el Servicio Penitenciario de la Provincia y su incorporaci\u00f3n al r\u00e9gimen de progresividad de la pena. Tambi\u00e9n, los jueces absolvieron por el beneficio de la duda a Jaime Apaza y Omar Vilca de los delitos de Hurto y Violaci\u00f3n de Domicilio,por los que fueron enjuiciados; y ordenaron la inmediata libertad del \u00faltimo de los nombrados. Hechos Seg\u00fan la requisitoria de la Fiscal\u00eda, el il\u00edcito tuvo lugar el 3 de octubre de 2024, entre las 11:00 y 18.00 horas aproximadamente, en circunstancias en que la v\u00edctima, N\u00e9stor Choque, se encontraba junto a los acusados Jaime Apaza y Omar Vilca, dentro del domicilio situado en calle La Pampa esquina Patagonia de la localidad de Humahuaca. Los imputados, con la intenci\u00f3n de quitarle la vida, habr\u00edan golpeado con un palo en la cabeza a Choque hasta dejarlo inconsciente, para luego arrastrarlo y dejarlo en la vereda del domicilio. La v\u00edctima fue encontrada por una vecina del lugar quien llam\u00f3 al Hospital de Humahuaca; falleciendo Choque cuando iba a ser derivado a San Salvador de Jujuy.