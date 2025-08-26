El autor fue detenido Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un hombre fue arrestado por la Brigada de Investigaciones tras un hecho de violencia ocurrido en la madrugada del 15 de agosto. La v\u00edctima fue agredida y despojada de su celular. El hecho sucedi\u00f3 en la ciudad de El Carmen, donde un hombre identificado con las siglas D.K.G.C. fue detenido por personal de la Brigada de Investigaciones luego de un violento episodio denunciado ante la Justicia. Seg\u00fan inform\u00f3 el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, el hecho ocurri\u00f3 en horas de la madrugada del 15 de agosto, cuando el acusado habr\u00eda llevado a una mujer hasta un descampado, donde la bes\u00f3 por la fuerza, la golpe\u00f3 y finalmente le rob\u00f3 su tel\u00e9fono celular. La detenci\u00f3n se concret\u00f3 bajo las directivas de la fiscal Dra. Romina Celeste N\u00fa\u00f1ez y la Dra. Mar\u00eda Laura Calder\u00f3n, con la intervenci\u00f3n de la ayudante fiscal Dra. Paola Zambrano. En las pr\u00f3ximas horas, el acusado deber\u00e1 comparecer en una audiencia imputativa y de prisi\u00f3n preventiva ante el Juzgado de Violencia de G\u00e9nero, donde se definir\u00e1n las medidas cautelares y el avance de la investigaci\u00f3n penal.