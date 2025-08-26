Jujuy al d\u00eda \u00ae - Anoche, una marcha realizada para reclamar justicia por el femicidio de Tamara Fierro culmin\u00f3 frente a la casa del acusado del brutal crimen, la cual fue nuevamente incendiada. La multitud, durante su reclamo, prendieron fuego a cubiertas y realizaron pintadas en el domicilio. La situaci\u00f3n se desbord\u00f3 cuando comenz\u00f3 un incendio en la propiedad, lo que oblig\u00f3 a la intervenci\u00f3n del personal de Infanter\u00eda de la Unidad Regional 4 para dispersar a los manifestantes y permitir el ingreso de los bomberos. Durante los siguientes minutos se gener\u00f3 mucha tensi\u00f3n entre las personas presentes y los efectivos de la Polic\u00eca, quienes intentaban proteger a las personas que se encontraban en el lugar, los habitantes de la vivienda y a los transe\u00fantes ocasionales. Finalmente, los bomberos lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara. El episodio reflej\u00f3 la tensi\u00f3n social que gener\u00f3 el crimen de Tamara Fierro, cuyo caso mantiene movilizada a la comunidad de Fraile Pintado.