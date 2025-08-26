Las muestras no coinciden con los 3 desaparecidos Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 La investigaci\u00f3n sobre la desaparici\u00f3n de varias personas en Alto Comedero sum\u00f3 en las \u00faltimas horas un dato revelador: peritos forenses identificaron dos nuevos perfiles gen\u00e9ticos en los restos secuestrados en la vivienda de Mat\u00edas Emilio Jurado, de 37 a\u00f1os, principal sospechoso de los hechos. Los an\u00e1lisis determinaron que estos perfiles no corresponden a los familiares de tres personas que aguardaban cotejo biol\u00f3gico, lo que refuerza la hip\u00f3tesis de que existir\u00edan posiblemente dos v\u00edctimas m\u00e1s, a\u00fan no identificadas. Hasta el momento, se hab\u00eda confirmado la identidad de Jorge Omar Anachuri (68) y Sergio Sosa (25), quienes fueron vistos por \u00faltima vez en julio y que aparec\u00edan en im\u00e1genes de c\u00e1maras de seguridad abordando un remis junto al acusado. Los restos recientemente analizados corresponden a manchas hem\u00e1ticas extra\u00eddas de una s\u00e1bana usada como cortina en una habitaci\u00f3n y de una bolsa de arena hallada en el comedor. Uno de los objetos bajo an\u00e1lisis es un fac\u00f3n cuidadosamente limpio, que en principio parec\u00eda no tener rastros, pero que revel\u00f3 un patr\u00f3n gen\u00e9tico en la ranura entre el mango y la hoja. Con el 20% de los restos analizados, la investigaci\u00f3n sigue en marcha y no se descarta que en los pr\u00f3ximos d\u00edas surjan nuevos datos que ampl\u00eden la magnitud del caso.