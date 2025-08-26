Jujuy al d\u00eda \u00ae - Jujuy B\u00e1squet contin\u00faa con el armado del plantel que jugar\u00e1 la pr\u00f3xima Liga Argentina de B\u00e1squet. Se suman a Santiago Ibarra, un ala pivot de experiencia que se mostr\u00f3 ilusionado con ser protagonista, y el escolta Ramiro Stehli. Ibarra, con 26 a\u00f1os y 1,98 de altura, el jugador nacido en Baradero, provincia de Buenos Aires, se mostr\u00f3 entusiasmado con este nuevo fichaje, sobre todo porque se trat\u00f3 de un pedido del flamante entrenador del elenco juje\u00f1o, Guillermo Tasso, que lo conoce. "Las expectativas son muy altas, por lo que vengo observando, estamos formando un gran equipo, vamos a tratar de dejar a Jujuy en lo m\u00e1s alto posible, sabemos que es una provincia que sigue y mucho el b\u00e1squet", sostuvo. La nueva incorporaci\u00f3n de los "c\u00f3ndores" conoce lo que es la segunda categor\u00eda del b\u00e1squet argentino como as\u00ed tambi\u00e9n en Liga Nacional, ya que tuvo su paso por varios clubes como Independiente de General Pico, Regatas San Nicol\u00e1s, Atl\u00e9tico Pilar, Pergamino Basket, River Plate. El otro refuerzo que sum\u00f3 Jujuy B\u00e1squet fue Augusto Roveres, pivot que tambi\u00e9n formar\u00e1 parte del elenco que jugar\u00e1 La Liga Argentina "tengo 22 a\u00f1os, soy de Lan\u00fas, provincia de Buenos Aires, y voy con el sue\u00f1o de coronar el ascenso". El jugador que buscar\u00e1 ser protagonista con la camiseta de los "c\u00f3ndores" destac\u00f3 que "me gust\u00f3 mucho el proyecto, el trabajo, s\u00e9 que se juega a estadio lleno, as\u00ed que espero ver a toda la gente muy pronto por Jujuy". La otra cara nueva es Ramiro Stehli, escolta de 23 a\u00f1os y 1,92 de altura, es oriundo de Moreno, provincia de Buenos Aires "vamos a trabajar para dejar a Jujuy en lo m\u00e1s alto", anticip\u00f3. Recordemos que la idea de la dirigencia junto al cuerpo t\u00e9cnico es comenzar en los primeros d\u00edas de septiembre con los trabajos f\u00edsicos de pretemporada para llegar lo m\u00e1s afinado posible al comienzo de la temporada que se calcula, ser\u00eda en la segunda quincena de octubre. De a poco, Jujuy B\u00e1squet va tomando forma con el armado de un equipo competitivo que aspira ser protagonista y pelear en los puestos de vanguardia atendiendo que durante la \u00faltima temporada fue protagonista tanto en el Apertura como en el Clausura.