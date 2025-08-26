Jujuy al d\u00eda \u00ae - Del 27 al 29 de agosto, la provincia participar\u00e1 en el encuentro m\u00e1s importante del pa\u00eds en hoteler\u00eda y gastronom\u00eda. Presentar\u00e1 sus vinos de altura, productos regionales y propuestas de inversi\u00f3n tur\u00edstica en el predio ferial La Rural. La provincia de Jujuy participar\u00e1 con stand propio en una nueva edici\u00f3n de HOTELGA, el encuentro anual de la hoteler\u00eda y la gastronom\u00eda que se realizar\u00e1 del 27 al 29 de agosto en La Rural, predio ferial de Buenos Aires, en el horario de 13 a 20 hs. Esta feria, considerada una de las m\u00e1s relevantes del pa\u00eds en su rubro, convoca a referentes del sector tur\u00edstico, chefs, empresarios y funcionarios del \u00e1mbito p\u00fablico y privado. Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy indic\u00f3 que \u201cla participaci\u00f3n en HOTELGA es parte de una estrategia nacional e internacional de promoci\u00f3n sostenida del destino, donde adem\u00e1s de los atractivos naturales, se visibiliza el crecimiento de la oferta en servicios tur\u00edsticos, la profesionalizaci\u00f3n del sector gastron\u00f3mico y la innovaci\u00f3n en experiencias locales\u201d. La provincia ocupar\u00e1 el Stand como parte del Norte Grande, donde exhibir\u00e1 su oferta gastron\u00f3mica regional, propuestas enotur\u00edsticas con vinos de altura y una presentaci\u00f3n renovada de su infraestructura hotelera. Con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la presencia de Jujuy en este espacio apunta a fortalecer su posicionamiento como destino tur\u00edstico premium del norte argentino, y a atraer inversiones en un sector clave para la econom\u00eda local.