El taller ya se desarroll\u00f3 en Purmamarca y se replicar\u00e1 pr\u00f3ximamente en Volc\u00e1n. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Integral y la Direcci\u00f3n Provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad, en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Cultura y Turismo por medio de la Secretar\u00eda de Turismo, llev\u00f3 adelante un taller de sensibilizaci\u00f3n y buen trato destinado al personal del Tren Solar de la Quebrada. En esta oportunidad, la jornada se desarroll\u00f3 en Purmamarca y se replicar\u00e1 pr\u00f3ximamente en Volc\u00e1n, con el objetivo de brindar herramientas que permitan mejorar la atenci\u00f3n y el acompa\u00f1amiento a las personas con discapacidad. Durante el encuentro, se abord\u00f3 el paradigma social en torno a la discapacidad, promoviendo la eliminaci\u00f3n de barreras f\u00edsicas y actitudinales, y fomentando una sociedad m\u00e1s inclusiva, respetuosa y positiva. La capacitaci\u00f3n fue realizada por el profesor Luis Reyes y la Lic. en Psicolog\u00eda Andrea Segovia, quienes destacaron la importancia de concientizar y fortalecer el compromiso de trabajadores y trabajadoras en la construcci\u00f3n de entornos accesibles que garanticen el pleno respeto de los derechos de todas las personas. Finalmente, se subray\u00f3 el valor de la empat\u00eda como una herramienta fundamental para generar v\u00ednculos humanos m\u00e1s sensibles y cercanos, capaces de reconocer las necesidades del otro y construir, desde la comprensi\u00f3n mutua, una sociedad verdaderamente inclusiva.