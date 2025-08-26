El director del INDEC, Marco Lavagna, detall\u00f3 las caracter\u00edsticas de la nueva canasta, que incluir\u00e1 servicios digitales y reflejar\u00e1 los cambios en los h\u00e1bitos de consumo registrados por la \u00faltima encuesta nacional de gastos. Cu\u00e1ndo estar\u00e1 implementada Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Censos (INDEC) finalizar\u00e1 en los pr\u00f3ximos meses la actualizaci\u00f3n de la canasta de bienes y servicios utilizada para medir la inflaci\u00f3n, con la incorporaci\u00f3n de rubros como servicios digitales y ponderaciones seg\u00fan los nuevos h\u00e1bitos de consumo registrados por la \u00faltima Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. As\u00ed lo revel\u00f3 Marco Lavagna, director del INDEC, en una entrevista con Infobae en Vivo, donde repas\u00f3 detalles metodol\u00f3gicos, avances operativos y las tensiones pol\u00edticas, t\u00e9cnicas y laborales que rodean el funcionamiento del organismo. Seg\u00fan explic\u00f3 Lavagna, el procedimiento para modificar la canasta del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) implica procesos exhaustivos que suelen realizarse cada cinco a diez a\u00f1os, dependiendo del pa\u00eds. En la Argentina, la actualizaci\u00f3n m\u00e1s reciente se realiz\u00f3 en 2016, aunque con datos de la encuesta de hogares de 2004, lo que motiv\u00f3 la necesidad de revisi\u00f3n con informaci\u00f3n m\u00e1s fresca. \u201cLa encuesta que ahora tenemos disponible es de 2018; finalizamos todos los trabajos t\u00e9cnicos en marzo de este a\u00f1o y estamos listos para implementarla cuanto antes\u201d, detall\u00f3 el funcionario. El nuevo esquema incorpora productos y servicios actuales, como plataformas de streaming, y ajusta el peso de la telefon\u00eda. \u201cPierde relevancia el tel\u00e9fono fijo y aumenta la participaci\u00f3n de la telefon\u00eda m\u00f3vil y servicios digitales\u201d, explic\u00f3 Lavagna. Tambi\u00e9n se contemplan variaciones entre regiones: en la Ciudad de Buenos Aires los servicios tienen m\u00e1s peso que los bienes, mientras que fuera del \u00e1rea metropolitana y en sectores de menores ingresos la relaci\u00f3n se invierte. En relaci\u00f3n al efecto de la nueva canasta sobre la medici\u00f3n de la inflaci\u00f3n, Lavagna remarc\u00f3 que \u201cla diferencia es m\u00ednima: hablamos de 0,1 o 0,2 puntos porcentuales, dependiendo del mes\u201d. Seg\u00fan sus estimaciones, en algunos meses recientes la inflaci\u00f3n habr\u00eda sido levemente menor y en otros, apenas superior. \u201cNo es cierto que queremos ocultar datos ni que el cambio altera dr\u00e1sticamente los resultados\u201d, plante\u00f3. El director del INDEC rechaz\u00f3 la idea de que la medici\u00f3n actual sea deficiente, pero destac\u00f3 la importancia t\u00e9cnica y anal\u00edtica de mantener los productos actualizados. \u201cCuando uno toma una cantidad de productos muy grande, cambiar algunos no modifica mucho el resultado final, pero s\u00ed importa para el an\u00e1lisis y los cruces con otros indicadores\u201d, sostuvo. Cu\u00e1ndo arrancar\u00e1 la nueva canasta El proceso para actualizar la canasta arrastra demoras vinculadas tanto a complejidades t\u00e9cnicas como al contexto pol\u00edtico. \u201cNos hubiese gustado implementarlo antes, pero las circunstancias no fueron las m\u00e1s indicadas\u201d, se\u00f1al\u00f3 el funcionario, en alusi\u00f3n al impacto de las campa\u00f1as electorales y los cambios abruptos en precios relativos, como el alza de servicios en 2023 y la modificaci\u00f3n del tipo de cambio. De acuerdo con su relato, la canasta nueva est\u00e1 siendo testeada en paralelo con la actual y su publicaci\u00f3n oficial se prev\u00e9 tras las pr\u00f3ximas elecciones o a comienzos de 2026 para preservar la comparabilidad anual de datos. La transici\u00f3n metodol\u00f3gica plantea desaf\u00edos en materia de series hist\u00f3ricas, ya que una medici\u00f3n con distinta composici\u00f3n dificulta la comparaci\u00f3n con per\u00edodos anteriores. \u201cHay t\u00e9cnicas de empalme para que no se pierdan las series, pero t\u00e9cnicamente no es igual\u201d, reconoci\u00f3 Lavagna. Adem\u00e1s, subray\u00f3 que la actualizaci\u00f3n del IPC no modifica otros indicadores centrales, como la canasta b\u00e1sica alimentaria, con la que se calcula la pobreza e indigencia. Mejoras tecnol\u00f3gicas El funcionamiento del INDEC ha introducido mejoras tecnol\u00f3gicas: la recolecci\u00f3n de datos pas\u00f3 del papel a las tablets, lo que, seg\u00fan Lavagna, acelera los procesos y mejora la trazabilidad. El organismo cuenta con una dotaci\u00f3n amplia de personal en todo el pa\u00eds para relevar precios de bienes y servicios con frecuencia variable. \u201cAlimentos se mide muchas veces en el mes, el gas s\u00f3lo una vez porque no cambia\u201d, ejemplific\u00f3. En el plano institucional, Lavagna destac\u00f3 la independencia t\u00e9cnica del \u00edndice y la continuidad de los equipos a pesar de los vaivenes pol\u00edticos. \u201cTrabajamos muy seriamente y, aunque existen distintas visiones pol\u00edticas dentro del instituto, cuando se trata de un dato t\u00e9cnico hay un compromiso excepcional\u201d, manifest\u00f3. Reconoci\u00f3 que el organismo sufri\u00f3 la salida de t\u00e9cnicos calificados, afectados por la situaci\u00f3n salarial y la competencia del sector privado: \u201cUn t\u00e9cnico de INDEC es muy requerido y nos cuesta retenerlos\u201d. Al referirse a la relaci\u00f3n con los gobiernos, el titular del INDEC precis\u00f3 que los ministros de Econom\u00eda suelen consultar datos preliminares antes de la publicaci\u00f3n oficial. \u201cGeneralmente el dato final se comunica ese mismo d\u00eda, cerca del mediod\u00eda, pero a veces se anticipa una tendencia sobre todo en rubros sensibles como alimentos\u201d, sostuvo. En cuanto a contactos con la Presidencia, aclar\u00f3 que s\u00f3lo durante el Censo tuvo una interlocuci\u00f3n frecuente con Alberto Fern\u00e1ndez y que con el actual presidente, Javier Milei, no mantiene conexi\u00f3n directa sobre temas de inflaci\u00f3n. El funcionario puntualiz\u00f3 la dificultad que representa medir nuevos fen\u00f3menos como el empleo mediante plataformas digitales, rubro que demanda metodolog\u00edas en discusi\u00f3n a nivel global. Diferenci\u00f3, adem\u00e1s, el estudio del desempleo tradicional del seguimiento de trabajadores independientes y \u201cocupados demandantes\u201d, aquellos que, pese a tener empleo, buscan otra ocupaci\u00f3n para compensar ingresos. En un contexto de presi\u00f3n sobre organismos p\u00fablicos y ajustes presupuestarios, Lavagna reconoci\u00f3 que el Indec no padeci\u00f3 recortes masivos, aunque s\u00ed tiene problemas para retener talento por los salarios. Seg\u00fan sus c\u00e1lculos aproximados, el ingreso promedio en bruto ronda los $1.500.000, aunque var\u00eda ampliamente seg\u00fan la funci\u00f3n. La actualizaci\u00f3n de la canasta del IPC, junto a los desaf\u00edos institucionales, t\u00e9cnicos y salariales que enfrentan los equipos del INDEC, ser\u00e1n parte del proceso que se activar\u00e1 tras la definici\u00f3n del calendario pol\u00edtico, seg\u00fan anticipan las autoridades del organismo. La expectativa es consolidar un \u00edndice moderno, transparente y metodol\u00f3gicamente robusto mientras se mantiene la l\u00ednea de independencia t\u00e9cnica que funcionarios y trabajadores reivindican ante cada coyuntura. Fuente