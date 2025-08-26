Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n, a trav\u00e9s de proyectos implementados por la Direcci\u00f3n de Educaci\u00f3n Primaria, promueve el desarrollo de huertas escolares en instituciones de los valles bajos de la provincia. Participan de la propuesta educativa establecimientos de El Carmen, Monterrico y Palpal\u00e1; entre otras, las Escuelas N\u00b0 353 \u201cDr. Dalmacio V\u00e9lez Sarsfield\u201d, N\u00b0 298 \u201cDr. Plinio Zabala\u201d, N\u00b0 312 \u201cAgua y Energ\u00eda El\u00e9ctrica\u201d y N\u00b0 153. \u201cSembrar, cuidar y cosechar es una experiencia educativa integral\u201d, explica Griselda Arancibia, directora de Educaci\u00f3n Primaria. \u201cLas huertas, adem\u00e1s de ense\u00f1ar sobre agricultura y nutrici\u00f3n, permiten abordar saberes curriculares de ciencias naturales, matem\u00e1tica, educaci\u00f3n ambiental y pr\u00e1cticas del cuidado desde una perspectiva experiencial. Los ni\u00f1os observan el crecimiento de las plantas, comprenden procesos ecol\u00f3gicos y aprenden valores como la cooperaci\u00f3n, la responsabilidad y el respeto por la naturaleza\u201d, detalla Arancibia. Tambi\u00e9n se\u00f1ala que las huertas fortalecen el v\u00ednculo con el territorio y la identidad local, rescatando saberes ancestrales y revalorizando la agricultura familiar, parte fundamental de la cultura juje\u00f1a. \u201cEstas experiencias formativas nos recuerdan que cada escuela puede convertirse en un espacio f\u00e9rtil donde florezcan conocimientos y sue\u00f1os por realizar\u201d, concluy\u00f3 la directora.