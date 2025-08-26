Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza el \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2 de cargos: Instituto de Educaci\u00f3n Superior N\u00b0 1 II Pedido de Cobertura \u2013 Ofrecimiento Ordinario Unidades Curriculares Vacantes de Carreras de Formaci\u00f3n T\u00e9cnica Tecnicaturas Superiores Tec. Sup. en Acompa\u00f1ante Terap\u00e9utico Tec. Sup. en Higiene y Seguridad en el Trabajo Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/...\/1gdhwNmrxgiPiQLkdJR0Tco...\/view Ofrecimiento Extraordinario \u2013 I.E.S. N\u00b010 Espacios curriculares vacantes: Tecnicatura Superior en Acompa\u00f1amiento Terap\u00e9utico (Yuto) Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Fraile Pintado) Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/...\/1ekWYRiVA127VIPLENYhet7...\/view Ofrecimiento Ordinario \u2013 I.E.S. N\u00b0 9 (San Pedro) Espacio Curricular Vacante: Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/...\/1yCoaz6skNynuN4VhLcvThn...\/view I.E.S. N\u00b0 1 \u2013 Abra Pampa Listado de Postulantes \u2013 Ofrecimiento Extraordinario Carrera: Enfermer\u00eda Link de acceso https:\/\/drive.google.com\/...\/1cnCm1s22i1f...\/view