Jujuy al d\u00eda \u00ae - Las c\u00e1maras de seguridad de San Pedro de Jujuy en un trabajo coordinado junto al Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), permiti\u00f3 el arrest\u00f3 de un hombre de 25 a\u00f1os en el barrio La Merced de San Pedro de Jujuy, luego de que el personal policial fuera alertado por el centro de monitoreo sobre un robo con arma blanca en curso. Al llegar al lugar, los agentes observaron a una pareja pidiendo auxilio y a dos individuos que al ver la presencia policial escapaban. Tras una breve persecuci\u00f3n, los oficiales lograron aprehender a uno de ellos, y durante la requisa, se le encontr\u00f3 un machete. El otro sujeto logr\u00f3 escapar por una zona de barrancos. Las v\u00edctimas, un hombre y una mujer, informaron a los efectivos que los delincuentes los hab\u00edan amenazado con el arma blanca para robarles. El demorado fue trasladado a la seccional 52, donde qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la justicia, en tanto se espera a la aprehensi\u00f3n del c\u00f3mplice que ya estar\u00eda identificado. Este hecho resalta la importancia de la coordinaci\u00f3n entre el centro de monitoreo y las patrullas en la calle para garantizar la seguridad de la comunidad.