Jujuy al d\u00eda \u00ae - La empresa Agua Potable de Jujuy informa que, debido a la rotura del acueducto principal de 710 mm, a la altura del supermercado ubicado en Ciudad de Nieva, se ha producido un desequilibrio en el llenado de la Cisterna de Cuyaya y Sargento Cabral. Esta situaci\u00f3n est\u00e1 generando baja presi\u00f3n y falta de suministro de agua en diversos sectores del barrio Alto Comedero. En estos momentos, personal t\u00e9cnico se encuentra trabajando intensamente en la reparaci\u00f3n del acueducto, estimando que las tareas concluir\u00e1n alrededor de las 22:00 hs.A partir de ese momento, comenzar\u00e1 el proceso de normalizaci\u00f3n del servicio hacia la cisterna afectada. Asimismo, se activara un plan de contingencia para brindar asistencia a los sectores m\u00e1s comprometidos de Alto Comedero mediante camiones cisterna, los cuales se distribuir\u00e1n en los siguientes puntos:Sector 1: Arbolada, Balc\u00f3n Comedero, Loteos Las Mar\u00eda, 127 Gendarmer\u00eda, Loteo Nueva ciudad.Sector 2: 284 Viv,281 viv,300 viv, 308 viviendas.Sector 3: B6, B5, B4 Y B2.