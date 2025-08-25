La activaci\u00f3n de esta funci\u00f3n no es obligatoria, pero s\u00ed recomendable, especialmente en chats donde circula informaci\u00f3n sensible Jujuy al d\u00eda \u00ae - En los \u00faltimos d\u00edas circul\u00f3 en WhatsApp un mensaje viral que advert\u00eda sobre una supuesta \u201cprivacidad mejorada\u201d necesaria para evitar que la inteligencia artificial de Meta acceda a los chats. La alerta gener\u00f3 preocupaci\u00f3n entre usuarios, pero en realidad el contenido es enga\u00f1oso: los mensajes personales en WhatsApp est\u00e1n protegidos con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que ni Meta ni terceros pueden leer o escuchar lo que compartes. Lo que s\u00ed existe es una funci\u00f3n oficial llamada Privacidad mejorada del chat, que cumple un rol diferente y complementa la seguridad que ya ofrece la aplicaci\u00f3n. Privacidad mejorada en WhatsApp: para qu\u00e9 sirve La herramienta de Privacidad mejorada del chat fue introducida recientemente por WhatsApp para reforzar el control de los usuarios sobre lo que comparten. A diferencia del cifrado de extremo a extremo, que asegura que nadie fuera de la conversaci\u00f3n pueda acceder a los mensajes, esta funci\u00f3n apunta a limitar c\u00f3mo circula el contenido dentro de los propios chats, ya sean individuales o grupales. Al activarla, se aplican medidas adicionales como: Impedir la exportaci\u00f3n de mensajes a otras plataformas o medios. Bloquear el guardado autom\u00e1tico de fotos y videos en la galer\u00eda del receptor. Desactivar funciones de inteligencia artificial dentro del chat. De esta manera, se reducen riesgos como la difusi\u00f3n no autorizada de informaci\u00f3n, la acumulaci\u00f3n de archivos indeseados o la exposici\u00f3n accidental de datos en contextos donde no conoces a todos los integrantes del grupo. Beneficios de la privacidad mejorada en WhatsApp La activaci\u00f3n de esta funci\u00f3n no es obligatoria, pero s\u00ed recomendable, especialmente en chats donde circula informaci\u00f3n sensible o donde participan personas que no forman parte de tu c\u00edrculo de confianza. Entre los beneficios m\u00e1s destacados se encuentran: Protecci\u00f3n extra frente a estafas digitales: al restringir el uso de herramientas autom\u00e1ticas y de IA dentro de los chats, reduces la posibilidad de usos indebidos. Para activarla, basta con entrar a la configuraci\u00f3n del chat, seleccionar el nombre del grupo o contacto y pulsar la opci\u00f3n Privacidad mejorada del chat. WhatsApp no permite que Meta acceda a tus conversaciones privadas, pero s\u00ed ofrece esta funci\u00f3n adicional para que tengas m\u00e1s control sobre c\u00f3mo se comparte tu informaci\u00f3n. Es una medida sencilla que fortalece la seguridad y la privacidad de tus comunicaciones diarias. C\u00f3mo aprovechar al m\u00e1ximo las funciones de WhatsApp WhatsApp ofrece numerosas funciones que pueden facilitar la comunicaci\u00f3n y mejorar la productividad si se aprovechan adecuadamente. Una clave para sacarle mayor provecho es explorar las herramientas de privacidad, permitiendo controlar qui\u00e9n puede ver la foto de perfil, la \u00faltima conexi\u00f3n o los estados, y as\u00ed proteger mejor la informaci\u00f3n personal. Adem\u00e1s, los mensajes destacados permiten marcar conversaciones importantes y acceder a ellas r\u00e1pidamente cuando se necesiten. Los grupos y listas de difusi\u00f3n resultan \u00fatiles para coordinar equipos de trabajo, eventos familiares o mantener informadas a varias personas sin reenviar mensajes. La funci\u00f3n de b\u00fasqueda ayuda a encontrar mensajes, archivos o enlaces antiguos en pocos segundos, ahorrando tiempo y esfuerzo. WhatsApp Web y su aplicaci\u00f3n de escritorio facilitan el env\u00edo de mensajes y archivos desde la computadora, agilizando tareas laborales o acad\u00e9micas.Por otro lado, la opci\u00f3n de enviar documentos, fotos y notas de voz convierte a WhatsApp en una plataforma para compartir informaci\u00f3n de manera \u00e1gil y segura. Finalmente, configurar respuestas autom\u00e1ticas o mensajes de ausencia es ideal para quienes utilizan WhatsApp con fines profesionales, permitiendo mantener una atenci\u00f3n constante incluso fuera del horario habitual.