Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión llega a Maimará y La Mendieta

Jujuy al día ® – El servicio tiene como objetivo acercar trámites, gestiones y acompañamiento en toda la provincia.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, informa que se llevarán a cabo nuevos operativos de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad, con el objetivo de acercar trámites, gestiones y acompañamiento a las comunidades del interior.

Durante las jornadas se brindará:

Asesoramiento Integral en Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral

Orientación sobre Trámites y Gestiones, indicando dónde y cómo acceder a servicios y beneficios

Atención dirigida a personas con discapacidad, familiares y público en general

Cronograma de atención

Maimará: Martes 27 de agosto, de 9:30 a 12:30 horas en Plaza Central

La Mendieta: Miércoles 28 de agosto, de 8:30 a 12:30 horas en Plaza Central (Av. Libertad S/N, Parque Armada Argentina)

Con estos operativos, el Gobierno de la Provincia de Jujuy reafirma su compromiso de garantizar inclusión, accesibilidad y acompañamiento integral, acercando el Estado a cada localidad para dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.