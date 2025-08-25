Motociclistas borracho y violento fue detenido en La Quiaca

Jujuy al día ® – Personal del Grupo Operativo de Frontera (GOF) UR-5 llevó a cabo una intervención en la intersección de las calles Catamarca y Rivadavia que culminó con un hombre de 35 años arrestado.

El incidente, ocurrido el 21 de agosto en horas de la tarde, cuando el personal de Tránsito solicitó apoyo ante la actitud agresiva de un motociclista que circulaba en zigzag y sin documentación.

El procedimiento se realizó alrededor de las 19:00 horas. Al momento del control, el hombre alcoholizado cayó de su vehículo por no poder mantener el equilibrio, rompiendo una botella de bebida alcohólica que llevaba consigo.

Esto lo llevó a adoptar una actitud violenta y a negarse a proporcionar su documentación e identidad. Cuando los agentes intentaron calmarlo, el individuo agredió a uno con un golpe de puño en el rostro, lo que requirió la intervención policial para reducirlo.

Finalmente, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia. Cabe señalar que se labraron las actuaciones correspondientes por la agresión.