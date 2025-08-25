Jujuy: vendedora sufrió quemaduras en el rostro tras explosión de un globo

Una vendedora ambulante resultó herida en la Plaza 20 de Junio y debió ser trasladada al hospital Zabala

Jujuy al día ® – Noches atrás, alrededor de las 21.10, una mujer sufrió quemaduras en el rostro durante un evento que se desarrollaba en la Plaza 20 de Junio de de Perico, luego de que explotara un globo inflado con helio en un sector inflamable.

Fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que la víctima fue una vendedora de 37 años, con domicilio en barrio Centro. El hecho ocurrió cuando un globo perteneciente a la vendedora explotó en las cercanías del escenario, dentro de un gazebo del municipio.

En el lugar se encontraban autoridades municipales, quienes intervinieron de inmediato para asistir a la mujer. También prestó colaboración la médica municipal, junto a personal de Defensa Civil y de la Policía.

La afectada fue trasladada en un vehículo oficial al hospital Arturo Zabala, donde recibió atención médica.