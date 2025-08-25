Una muchacha de 18 a\u00f1os fue trasladada al Hospital Pablo Soria con fracturas m\u00faltiples y traumatismo enc\u00e9falo craneano tras un choque en la rotonda de acceso sur a Palpal\u00e1. Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un siniestro vial se registr\u00f3 ayer s\u00e1bado 23 de agosto alrededor de las 14:20 en la rotonda de acceso sur de ruta nacional 66, en la ciudad de Palpal\u00e1. El hecho ocurri\u00f3 cuando un motociclista de 19 a\u00f1os, que circulaba en una Gilera VC 200 negra por avenida 9 de Octubre, impact\u00f3 contra un Fiat Palio gris conducido por un joven de 23 a\u00f1os, por causas que a\u00fan se investigan. Como consecuencia del choque, la acompa\u00f1ante de la moto, una joven de 18 a\u00f1os, sufri\u00f3 graves lesiones. Fuentes consultadas por nuestro medio se\u00f1alaron que la v\u00edctima ingres\u00f3 al Hospital Pablo Soria con diagn\u00f3stico de traumatismo enc\u00e9falo craneano grave y m\u00faltiples fracturas en las piernas. En el lugar trabaj\u00f3 personal policial, que procedi\u00f3 al secuestro de ambos rodados, mientras la Justicia dispuso las medidas correspondientes para esclarecer el hecho.