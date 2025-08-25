La donaci\u00f3n de \u00f3rganos se consolida gracias al compromiso de la comunidad Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Salud de Jujuy destac\u00f3 que recientemente se concretaron de manera satisfactoria dos nuevos procedimientos de ablaci\u00f3n en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial, siendo uno de ellos de car\u00e1cter multiorg\u00e1nico. De esta manera, suman 48 los operativos efectuados en el transcurso del a\u00f1o, siguiendo protocolos y est\u00e1ndares sanitarios de excelencia a trav\u00e9s del trabajo integrado con equipos profesionales ablacionistas y becarios, as\u00ed como con el Centro \u00danico Coordinador de Ablaci\u00f3n e Implante (CUCAIJUY), la red hospitalaria p\u00fablica, el sector privado y el sistema federal de salud, entre otras \u00e1reas y agentes clave. La sensibilizaci\u00f3n de la comunidad sobre la importancia de la donaci\u00f3n de \u00f3rganos y diversas estrategias en marcha tanto en terreno como en colaboraci\u00f3n interinstitucional, acompa\u00f1adas y contempladas en el Plan Estrat\u00e9gico de Salud II, permiten que Jujuy se afiance brindando oportunidades de recuperaci\u00f3n y calidad de vida a personas de todas las edades que esperan por un trasplante. Para recordar Por mayor informaci\u00f3n se puede concurrir a la sede del Centro \u00danico Coordinador de Ablaci\u00f3n e Implante (CUCAIJUY) en G\u00fcemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 12 horas o comunicarse al 4221228.