Jujuy al d\u00eda \u00ae - En la tarde del s\u00e1bado, un cuerpo fue hallado en un canal de riego de la zona de Perico. El hecho gener\u00f3 un fuerte despliegue policial y judicial en el lugar. Cerca de las 17:50, un trabajador del consorcio de riego de los Valles de Perico dio aviso a la guardia de la Unidad Regional 6 luego de observar que el cuerpo de una persona flotaba en un canal de tierra que se desprende de la planta depuradora. Al arribar al sitio, ubicado a unos 50 metros de una compuerta met\u00e1lica que deriva agua del canal principal, efectivos de la Seccional 58\u00b0 constataron la presencia del cuerpo de un hombre mayor de edad, de aproximadamente 1,70 metros de altura. Seg\u00fan lo detallado, vest\u00eda pantal\u00f3n jeans y una prenda superior azul, y se encontraba semi sumergido, presentando la zona del rostro aparentemente sin piel. De inmediato, se preserv\u00f3 el sector y se dispuso la participaci\u00f3n de personal de Bomberos, el m\u00e9dico de polic\u00eda y el \u00e1rea de Criminal\u00edstica del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n para las pericias correspondientes. El caso qued\u00f3 bajo investigaci\u00f3n judicial, mientras se aguarda la identificaci\u00f3n de la persona hallada y la determinaci\u00f3n de las causas de su muerte.