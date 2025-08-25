La Polic\u00eda de la Provincia recomend\u00f3 circular con extrema precauci\u00f3n en la zona Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito y Seguridad Vial inform\u00f3 que se registran cortes totales moment\u00e1neos en la Ruta Nacional 52, a la altura de la Cuesta de Lip\u00e1n, debido a un hecho de tr\u00e1nsito ocurrido en el sector que involucr\u00f3 a dos camiones de gran porte que habr\u00edan chocado entre si. Seg\u00fan comunicaron, los cortes afectaron espec\u00edficamente los tramos de la RN 52 a la altura de avenida San Mart\u00edn y en el sector conocido como Saladillo. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial trabaj\u00f3 en el lugar para regular la circulaci\u00f3n, mientras se recomend\u00f3 a los conductores transitar con velocidad reducida, mantener la distancia de frenado, respetar las se\u00f1alizaciones viales y acatar las indicaciones de los efectivos presentes. La circulaci\u00f3n en la zona podr\u00eda verse afectada hasta tanto se normalice la transitabilidad de la ruta.