Participan especialistas, funcionarios y representantes de instituciones provinciales y nacionales Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Con la participaci\u00f3n de especialistas, funcionarios y representantes de instituciones provinciales y nacionales, dio inicio este lunes el Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenibles, organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. La primera jornada, realizada en el Sal\u00f3n \u00c9xodo del Cabildo de Jujuy, tuvo como eje \u201cFundamentos y pr\u00e1cticas para sostener la vida desde el inicio\u201d, con exposiciones que articularon la importancia de la lactancia con la biodiversidad, la salud comunitaria y los v\u00ednculos familiares. En la apertura, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, expres\u00f3 su gratitud hacia las instituciones y equipos que hicieron posible el inicio del Congreso, destacando que este espacio tiene como finalidad visibilizar y concientizar acerca de la lactancia materna como la forma ideal de aportar a los ni\u00f1os y ni\u00f1as los nutrientes necesarios para un desarrollo saludable e integral. La titular de la cartera subray\u00f3 que \u201camamantar es el acto de amor m\u00e1s profundo y trascendente\u201d, resaltando la verdadera transformaci\u00f3n social que se impulsa desde la gestaci\u00f3n. Asimismo, enfatiz\u00f3 la importancia de que todas las instituciones del Estado generen espacios adecuados y humanizados para que las madres puedan amamantar en condiciones dignas, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Provincia de visibilizar la lactancia como una pr\u00e1ctica vital para la salud y el bienestar de la infancia, consolidando v\u00ednculos familiares s\u00f3lidos y entornos protectores. A su turno, el Secretario de Ni\u00f1ez, Adolescencia y Familia, Sergio Vidaurre, remarc\u00f3 la necesidad de articular pol\u00edticas p\u00fablicas en torno a la lactancia, no solo desde la salud, sino tambi\u00e9n desde la educaci\u00f3n, la ni\u00f1ez y el trabajo conjunto con municipios. Subray\u00f3 que \u201cla lactancia es un derecho que debe estar respaldado por todas las \u00e1reas ministeriales, ya que contribuye al desarrollo integral y fortalece el sistema inmunol\u00f3gico de los ni\u00f1os y ni\u00f1as\u201d. Asimismo, destac\u00f3 la jornada como un espacio de formaci\u00f3n, actualizaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n para profesionales y agentes territoriales. Disertaciones destacadas \u2022 Abogada y Puericultora Mar\u00eda Florencia Montiel: \u201cLactancia con respeto: sostener el inicio de la vida en entornos colectivos\u201d. \u2022 Lic. Alejandro Fern\u00e1ndez (Bi\u00f3logo, Especialista en Etnobiolog\u00eda): \u201cMamando del monte: criar con la tierra, biodiversidad, cultura y saberes ancestrales\u201d. \u2022 Lic. Carmen Rozo (Psic\u00f3loga, formada en Gestalt MP 419): \u201cSemillas de confianza: abordaje integral de las infancias y construcci\u00f3n de bases seguras\u201d. \u2022 Biol. Carlos Ibarra (Educador Ambiental, Especialista en Etnobiolog\u00eda) y Puericultora Luciana Gonz\u00e1lez Berrios (Coordinadora Estrategia Lacta Jujuy): \u201cEcolog\u00eda del v\u00ednculo: lecciones mam\u00edferas para un futuro m\u00e1s humano y sostenible\u201d. El Congreso continuar\u00e1 este martes 26 de agosto en el Cine Teatro Select y el mi\u00e9rcoles 27 de agosto en el Cabildo, con paneles sobre experiencias de pol\u00edticas p\u00fablicas y buenas pr\u00e1cticas territoriales. Para participar el d\u00eda 26 de agosto, la inscripci\u00f3n est\u00e1 disponible en: https:\/\/goo.su\/5SQCcZ.