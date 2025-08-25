Se realiza cada tres a\u00f1os desde el a\u00f1o 2000 y constituye el principal estudio comparativo a nivel mundial sobre educaci\u00f3n. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy informa que los d\u00edas 26, 27 y 28 de agosto se llevar\u00e1 a cabo en la jurisdicci\u00f3n la aplicaci\u00f3n del Programa Internacional de Evaluaci\u00f3n de Estudiantes (PISA) iniciativa impulsada por la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE) y que cuenta con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 90 pa\u00edses, incluida la Argentina. En esta edici\u00f3n se evaluar\u00e1n las competencias de estudiantes de 15 a\u00f1os en las \u00e1reas de Matem\u00e1tica, Lectura, Ciencias y \u201cAprendizaje en el mundo digital\u201d. Los resultados ser\u00e1n publicados en 2026. La participaci\u00f3n de Jujuy comprender\u00e1 aproximadamente 200 estudiantes, seleccionados de manera aleatoria por un software del programa. Cada instituci\u00f3n participante tendr\u00e1 una muestra de 35 estudiantes, quienes responder\u00e1n en formato digital una prueba de dos horas. Las escuelas seleccionadas en la provincia son: Escuela Secundaria Rural N\u00b0 2 \u2013 Vizcarra; Escuela Provincial Agrot\u00e9cnica N\u00b0 8; Colegio Secundario N\u00b0 14; Colegio Secundario N\u00b0 3 \u201cSan Jos\u00e9\u201d; Escuela de Minas \u201cDr. Horacio Carrillo\u201d; Colegio Privado Modelo Palpal\u00e1 y la Escuela de Comercio N\u00b0 1 \u201cProf. Jos\u00e9 Antonio Casas\u201d. La evaluaci\u00f3n permite conocer qu\u00e9 tan preparados est\u00e1n los estudiantes argentinos al finalizar la educaci\u00f3n obligatoria, identificar \u00e1reas de mejora para las escuelas y sistemas educativos, y comparar el desempe\u00f1o de los estudiantes con el de otros pa\u00edses y contextos. Cabe destacar que el equipo de la Direcci\u00f3n de Planeamiento, Informaci\u00f3n y Evaluaci\u00f3n Educativa, dependiente de la Secretar\u00eda de Planeamiento Estrat\u00e9gico, trabaj\u00f3 en las semanas previas en la revisi\u00f3n t\u00e9cnica y en tareas vinculadas con la implementaci\u00f3n de la evaluaci\u00f3n, en particular en la aplicaci\u00f3n de la herramienta de diagn\u00f3stico para las escuelas y en la verificaci\u00f3n del funcionamiento del equipamiento tecnol\u00f3gico en las instituciones, siendo esta \u00e1rea la responsable de llevar adelante la implementaci\u00f3n en la provincia. Desde el Ministerio de Educaci\u00f3n se destaca que la participaci\u00f3n en PISA permite contar con una mirada internacional sobre las competencias de los estudiantes, constituy\u00e9ndose en una herramienta clave para fortalecer la calidad educativa en la provincia y en el pa\u00eds.