Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabez\u00f3 la inauguraci\u00f3n de nuevas dependencias del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (MPA) en Alto Comedero, acompa\u00f1ado por el vicegobernador Alberto Bernis, el procurador general Sergio Lello S\u00e1nchez y dem\u00e1s autoridades provinciales. Las instalaciones, ubicadas en el edificio donde funciona la Unidad de Investigaci\u00f3n Penal Preparatoria y Litigaci\u00f3n, suman ahora un Centro de Asistencia a la V\u00edctima, una Oficina de Resoluci\u00f3n Alternativa de Conflictos, una sala de entrevistas para declaraciones testimoniales videograbadas (C\u00e1mara Gesell), adem\u00e1s de \u00e1reas de criminal\u00edstica y medicina legal. Tambi\u00e9n estuvieron presentes, el procurador adjunto, Dr. Ignacio Pasquini, el secretario de seguridad a cargo del Ministerio, Juan Manuel Pulleiro, la diputada nacional Natalia Sarapura, los legisladores provinciales, Adriano Morone, Gisel Bravo el Iv\u00e1n Poncio, adem\u00e1s de fiscales generales, fiscales regionales, entre otros. Tras el corte de cintas y el recorrido por los nuevos espacios, las autoridades destacaron el impacto positivo de la ampliaci\u00f3n en uno de los barrios m\u00e1s populosos de la capital juje\u00f1a, donde residen m\u00e1s de 120 mil habitantes. El gobernador Sadir remarc\u00f3 que la expansi\u00f3n de las oficinas busca acercar la justicia a los vecinos y fortalecer la seguridad, especialmente en zonas con problem\u00e1ticas vinculadas a la violencia de g\u00e9nero y al narcomenudeo. "La instalaci\u00f3n de oficinas en esta zona facilita la tarea y garantiza un acceso m\u00e1s directo a la justicia", se\u00f1al\u00f3. Por su parte, el vicegobernador Bernis destac\u00f3 la relevancia de la inauguraci\u00f3n para la comunidad de Alto Comedero, resaltando que el nuevo espacio permitir\u00e1 agilizar el servicio de justicia y mejorar la atenci\u00f3n a las v\u00edctimas. Sostuvo que Alto Comedero concentra un alto n\u00famero de hechos de violencia, narcomenudeo y otros delitos, entonces, "contar con herramientas y nuevas tecnolog\u00edas para su detecci\u00f3n y abordaje es un paso adelante en la prevenci\u00f3n y en el acceso a la justicia", afirm\u00f3. Bernis subray\u00f3 que el centro de atenci\u00f3n a las v\u00edctimas forma parte de una pol\u00edtica de Estado impulsada por el gobernador y articulada con la Justicia, con el objetivo de contener a las v\u00edctimas y combatir el delito. "Esta iniciativa fortalece la respuesta del Estado frente a quienes cometen delitos que deben ser sancionados con toda la fuerza de la ley", concluy\u00f3. El procurador general Lello S\u00e1nchez explic\u00f3 que la inauguraci\u00f3n corresponde a la segunda etapa de una obra ya iniciada, con la que se ampli\u00f3 el edificio para brindar m\u00e1s servicios a la ciudadan\u00eda y acercar el MPA a una poblaci\u00f3n muy numerosa como la de Alto Comedero. Record\u00f3 que el esquema de trabajo del MPA se sostiene en tres ejes: fiscales, asistencia a la v\u00edctima y resoluci\u00f3n alternativa de conflictos, con sedes en Humahuaca, Tilcara, La Quiaca, Libertador, San Pedro, Perico, adem\u00e1s del centro de San Salvador de Jujuy, dedicado a la atenci\u00f3n de casos de violencia de g\u00e9nero.