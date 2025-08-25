Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Cabildo, un testigo silencioso y monumental de la historia, se erigi\u00f3 como el epicentro de la conmemoraci\u00f3n del 213\u00b0 aniversario del \u00c9xodo Juje\u00f1o. En esta fecha tan significativa, el edificio hist\u00f3rico no solo alberg\u00f3 la celebraci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n reafirm\u00f3 su papel como un s\u00edmbolo de la identidad y el sacrificio del pueblo de Jujuy. El Muro de las Batallas, en el predio del Cabildo, fue el escenario de una jornada cultural que honr\u00f3 a los juje\u00f1os que, bajo las \u00f3rdenes de Manuel Belgrano, abandonaron su tierra para defender la causa de la independencia. La m\u00fasica y la danza se unieron para evocar la memoria de aquel valiente acto. Los presentes disfrutaron de las presentaciones del reconocido grupo folcl\u00f3rico Los de Jujuy, el Ballet de la Juventud Prolongada, la Orquesta Sinf\u00f3nica de Instrumentos Andinos y el talento del bandoneonista Alexander Cruz. Cada actuaci\u00f3n fue un recordatorio del valor y la resistencia de un pueblo que prefiri\u00f3 la libertad antes que la rendici\u00f3n. El Cabildo, con su imponente presencia, se erigi\u00f3 como el guardi\u00e1n de esta memoria, un lugar que invita a reflexionar sobre un episodio crucial en la historia de la naci\u00f3n.