    lunes, agosto 25

    Cobertura de cargos docentes de educación superior

    Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza los siguientes 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢S 

    EXTRAORDINARIO: IES No 1- SEDE LA QUIACA-I.D. 318-25

    https://drive.google.com/file/d/1oTd4Zyid8IIOy8i8Tu1thuKUDZBYruUT/view?usp=sharing

    OFRECIMIENTO DE UNIDADES CURRICULARES Y/O CARGOS VACANTES- I. E. S. N° 2 – SEDE TILCARA

    *PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA

    https://drive.google.com/file/d/1IUZhKLtKzAy2A_gl_QRPNIiUJzFcdinC/view?usp=sharing

    OFRECIMIENTO ORDINARIO- I. E. S. Nº1

    *Profesorado de Educación Física

    *Profesorado de Educación Secundaria en Matemática

    https://drive.google.com/file/d/1zUAY01XBe5r8HRPlz-JV27oegADQ_3sT/view?usp=sharing

    OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO-I. E. S. Nº1

    https://drive.google.com/file/d/1oezKXHvV-oi4ytCLr9QDE2J2CjC4-0Wm/view?usp=sharing

    OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO-IES N° 9 – I.D. 355-25

    https://drive.google.com/file/d/1baPfjf0frrWSkF9pVsZDPhbMseG15q6A/view?usp=sharing

    OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO-IES N° 2 – SEDE TILCARA – I.D. 356-25

    https://drive.google.com/file/d/1VqVeiKzW-cVqsZRcXCd7p_wFFqSPJSNE/view?usp=sharing

    INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR No 1 – Sede Abra Pampa

    *PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA

    *PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SOCIOLOGÍA

    *PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL orientación en SORDOS E HIPOACÚSICOS

    *EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

    https://drive.google.com/file/d/1COMcJn5EYV3EYP8FW8FVZgM-eYhS7-uU/view?usp=sharing

