Cobertura de cargos docentes de educación superior

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de Jujuy realiza los siguientes 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢S
EXTRAORDINARIO: IES No 1- SEDE LA QUIACA-I.D. 318-25
OFRECIMIENTO DE UNIDADES CURRICULARES Y/O CARGOS VACANTES- I. E. S. N° 2 – SEDE TILCARA
*PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA
OFRECIMIENTO ORDINARIO- I. E. S. Nº1
*Profesorado de Educación Física
*Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO-I. E. S. Nº1
OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO-IES N° 9 – I.D. 355-25
OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO-IES N° 2 – SEDE TILCARA – I.D. 356-25
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR No 1 – Sede Abra Pampa
*PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA
*PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN SOCIOLOGÍA
*PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL orientación en SORDOS E HIPOACÚSICOS
*EDUCACIÓN TECNOLÓGICA