Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de las actividades de formaci\u00f3n acad\u00e9mica para integrantes de la Justicia juje\u00f1a, recientemente se llev\u00f3 a cabo la segunda capacitaci\u00f3n sobre Mediaci\u00f3n Judicial denominada \u201cTaller de Casos de Mediaci\u00f3n. El desaf\u00edo de la pr\u00e1ctica\u201d; la que se desarroll\u00f3 con la participaci\u00f3n de integrantes del Departamento de Mediaci\u00f3n y Resoluci\u00f3n Alternativa de Disputas, encabezados por su director Dr. Mart\u00edn Jenefes; funcionarios y empleados de distintas dependencias. Con la organizaci\u00f3n de la Escuela de Capacitaci\u00f3n Judicial, el taller se dict\u00f3 en el marco del convenio de asistencia t\u00e9cnica, capacitaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n, suscripto entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Poder Judicial de Jujuy. La actividad estuvo a cargo de la Dra. Mar\u00eda Fernanda Str\u00e1tico, quienes es abogada, mediadora certificada, especialista en Derecho Procesal y doctora en Ciencias Jur\u00eddicas. El prop\u00f3sito del taller de casos fue actualizar y profundizar los conocimientos te\u00f3ricos y pr\u00e1cticos de los participantes, reflexionando sobre la aplicaci\u00f3n y desarrollo de herramientas ya adquiridas en la capacitaci\u00f3n b\u00e1sica. Adem\u00e1s, conocer y poner en pr\u00e1ctica las herramientas conceptuales, procedimentales y comunicacionales con un nivel de exigencia mayor al que presupone la formaci\u00f3n b\u00e1sica, a trav\u00e9s de una participaci\u00f3n activa, con modernas t\u00e9cnicas de ense\u00f1anza\/aprendizaje y con elementos audiovisuales.