Capacitan a docentes de la modalidad jovenes y adultos en el uso del sistema SINIDE- SGE

Jujuy al día ® – El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, a través del área de Sistemas de Información de la Dirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, llevó adelante una capacitación destinada a docentes de la Modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos, con el propósito de optimizar la carga y el uso de datos en los sistemas SINIDE-SGE.

La jornada, realizada en el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 43 “Manuel Belgrano”, contó con la participación de docentes, preceptores y secretarios, quienes trabajaron sobre la correcta carga de calificaciones de la primera etapa y el adecuado seguimiento de la asistencia escolar.

Durante la capacitación se brindaron recomendaciones clave para garantizar la calidad de los datos registrados, entre ellas: el correcto ingreso de feriados y asuetos, a fin de evitar que se compute asistencia de manera errónea. Asimismo, se remarcó que la carga de información en el sistema es obligatoria y que cumplir con los plazos establecidos resulta fundamental para lograr una gestión escolar más eficiente.

Desde la cartera educativa se destacó que este tipo de instancias contribuye a fortalecer el uso de los sistemas de información, permitiendo mejorar los procesos de seguimiento, control y planificación educativa en la provincia.