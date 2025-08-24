Gastronom\u00eda, indumentaria, est\u00e9tica y tecnolog\u00eda son los rubros que m\u00e1s avanzan, con una fuerte presencia de marcas nacionales Jujuy al d\u00eda \u00ae - El sistema de franquicias en Argentina atraviesa un per\u00edodo de expansi\u00f3n que lo consolida como una de las principales alternativas de inversi\u00f3n y emprendimiento. De acuerdo con datos de la consultora Franquicias que Crecen, el sector proyecta cerrar 2025 con m\u00e1s de 2.000 marcas en operaci\u00f3n y alrededor de 60.000 puntos de venta en todo el pa\u00eds. Las cifras muestran que el modelo de negocios se mantiene en crecimiento. En 2024, el sistema cerr\u00f3 con 54.800 locales, lo que represent\u00f3 un incremento del 9,4% respecto del a\u00f1o anterior. Para 2025, se estima que la suba ser\u00e1 cercana al 9,8%, llevando el total a casi 60.000 puntos de venta. En cuanto al n\u00famero de franquiciantes, el a\u00f1o pasado finaliz\u00f3 con 1.918 marcas y la proyecci\u00f3n para este a\u00f1o supera las 2.000, lo que implicar\u00eda un crecimiento de entre 7,5 y 8,5 por ciento. \u201cEl sistema de franquicias ha demostrado una gran capacidad de adaptaci\u00f3n. A pesar de la recesi\u00f3n en el consumo, mantiene un ritmo de crecimiento que refleja optimismo y confianza para lo que resta del a\u00f1o\u201d, destac\u00f3 Marcelo Bernardini, socio consultor de Franquicias que Crecen. Generaci\u00f3n de empleo y nuevos rubros Los referentes del sector se\u00f1alan que las franquicias siguen generando empleo y nuevas oportunidades en distintas provincias. Seg\u00fan Daniel Arce, socio fundador de la consultora, las franquicias se han convertido en una herramienta de desarrollo y de generaci\u00f3n de oportunidades de negocio tanto en Argentina como en el exterior. \u201cSi bien la gastronom\u00eda contin\u00faa siendo el pilar principal, otros rubros como indumentaria, est\u00e9tica, tecnolog\u00eda y servicios especializados muestran un crecimiento sostenido. La profesionalizaci\u00f3n del sector y la incorporaci\u00f3n de herramientas digitales para optimizar la gesti\u00f3n explican en parte esta diversificaci\u00f3n", se\u00f1al\u00f3. Otro dato relevante es que cerca del 90% de las franquicias que operan en el pa\u00eds son de origen nacional. El resto proviene principalmente de Brasil, Estados Unidos y Espa\u00f1a. Esta mayor\u00eda local es interpretada por los especialistas como un indicador de la fortaleza de las marcas argentinas, que han sabido adaptarse y expandirse en escenarios complejos. Un espacio de encuentro para el sector La consolidaci\u00f3n del modelo tambi\u00e9n se ver\u00e1 reflejada en la Expo Franquicias 2025, que se realizar\u00e1 el 11 y 12 de septiembre en La Rural de Buenos Aires. \u201cEs una oportunidad \u00fanica para conectar con emprendedores e inversores, y seguir apostando por un modelo de negocios que genera empleo, impulsa la econom\u00eda y se proyecta a largo plazo\u201d, concluy\u00f3 Bernardini. Cu\u00e1nto hay que invertir El sistema de franquicias en Argentina sigue ofreciendo una v\u00eda atractiva para quienes buscan emprender con el respaldo de marcas consolidadas. \u00bfPero cu\u00e1nto capital se necesita para ingresar a este modelo de negocios y qu\u00e9 resultados se pueden esperar? Seg\u00fan un relevamiento realizado por la Asociaci\u00f3n Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el abanico de inversiones iniciales es amplio, aunque la mayor\u00eda de las oportunidades se concentra en dos segmentos: el 35% de las franquicias relevadas requiere entre 16.000 y 50.000 d\u00f3lares para comenzar, y otro 35% se ubica en el rango de 51.000 a 100.000 d\u00f3lares. Las opciones de menor inversi\u00f3n, por debajo de los 15.000 d\u00f3lares, representan solo el 9% de las propuestas, mientras que un 12% requiere entre 100.000 y 200.000 d\u00f3lares, y otro 9% supera los 200.000 d\u00f3lares de inversi\u00f3n inicial. Es importante recordar que las franquicias son un modelo de negocios que se basa en la integraci\u00f3n de capital por parte de franquiciados para expandir redes ya consolidadas. A cambio, quienes invierten acceden a modelos de negocio que ya son exitosos, lo que permite acotar los riesgos y aspirar a retornos razonables sobre el capital invertido. Mariano Zalazar Fuente