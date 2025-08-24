Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Posta de Hornillos fue escenario hoy de una ceremonia ancestral en honor a la Pachamama, encuentro que reuni\u00f3 a autoridades provinciales, referentes culturales y miembros de la comunidad. La actividad form\u00f3 parte de la agenda oficial de agosto, mes en el que Jujuy celebra a la Madre Tierra con ritos de gratitud y ofrendas. Participaron el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos ; el secretario de Cultura, Jos\u00e9 B\u00e1rcena; y Gisela Arias, Directora de Cultura entre otras autoridades provinciales. El ministro Posadas subray\u00f3 la relevancia de la ceremonia para la identidad juje\u00f1a: \u201cLa Pachamama es parte esencial de nuestra cultura y tambi\u00e9n de lo que ofrecemos al mundo. En agosto reafirmamos el v\u00ednculo con la Madre Tierra, agradecemos por lo recibido y pedimos por un futuro con prosperidad. Es un ritual que nos une como pueblo y que tambi\u00e9n muestra a los visitantes la riqueza espiritual que tiene Jujuy\u201d. Por su parte, Sebasti\u00e1n Pac\u00edn, director provincial de Patrimonio, resalt\u00f3 el valor hist\u00f3rico del espacio donde se realiz\u00f3 la ceremonia: \u201cHoy estamos en la Posta de Hornillos, un museo muy significativo para los juje\u00f1os y para toda la provincia. Estamos realizando una ceremonia tradicional de los pueblos originarios, transmitida de generaci\u00f3n en generaci\u00f3n hasta nuestros d\u00edas. Es el momento en que agradecemos a la Madre Tierra todo lo que nos ha dado durante el a\u00f1o y pedimos buenaventura para el a\u00f1o siguiente\u201d. La jornada reafirm\u00f3 la vigencia de una pr\u00e1ctica comunitaria que conjuga espiritualidad, identidad y memoria colectiva, en uno de los sitios hist\u00f3ricos m\u00e1s emblem\u00e1ticos de Jujuy.