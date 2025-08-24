La presentaci\u00f3n se realiz\u00f3 en el marco del Programa \u201cLa Escuela se Abre al Teatro\u201d Jujuy al d\u00eda \u00ae - Como parte del Programa \u201cLa Escuela se Abre al Teatro\u201d, en el marco de la firma de convenio entre el Ministerio de Educaci\u00f3n y el Ministerio de Cultura y Turismo a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Cultura, que busca acercar propuestas art\u00edsticas al \u00e1mbito escolar, fortaleciendo la formaci\u00f3n integral de ni\u00f1os y j\u00f3venes, el pasado 14 de agosto se present\u00f3 la obra \u201cPurolucro rompe todo\u201d en el auditorio de la Escuela Normal \u201cH\u00e9roes Humahuaque\u00f1os\u201d de Humahuaca. Dirigida por Sergio D\u00edaz Fern\u00e1ndez, la funci\u00f3n estuvo a cargo de un elenco de tres actores con amplia trayectoria en el teatro independiente. La actividad reuni\u00f3 a 107 estudiantes de 5\u00ba y 6\u00ba grado, acompa\u00f1ados por docentes y directivos. Para muchos, fue su primer contacto con manifestaciones art\u00edsticas que trascienden el aula teatro, marcando una experiencia educativa y art\u00edstica inolvidable. El entusiasmo, la participaci\u00f3n y la emoci\u00f3n compartida por el p\u00fablico infantil son testimonio del potencial educativo del teatro como herramienta de formaci\u00f3n y socializaci\u00f3n.