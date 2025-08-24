El Banco Central actualiz\u00f3 las tasas a 30 d\u00edas y las entidades muestran fuertes diferencias en los rendimientos ofrecidos Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Banco Central (BCRA) difundi\u00f3 el cuadro comparativo de tasas de inter\u00e9s para dep\u00f3sitos a plazo fijo en pesos a 30 d\u00edas, un dato que refleja el impacto de las medidas de encajes m\u00e1s estrictos aplicadas por la autoridad monetaria. La suba de los rendimientos coincidi\u00f3 con una estrategia oficial de contracci\u00f3n de liquidez, que seg\u00fan analistas busc\u00f3 absorber pesos del mercado y evitar presiones sobre el d\u00f3lar. En la comunicación oficial de la entidad regulatoria, publicada el 20 de agosto, se indicó que los plazos fijos alcanzaban tasas de hasta 48,5% anual en algunos bancos. De acuerdo con la misma información, la mayoría de las entidades ofrecían rendimientos dentro de un rango entre 42% y 47%. La situación colocó a las tasas muy por encima de la inflación estimada para 2025. Según el staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI), la proyección oscilaba entre 20% y 25%. En ese contexto, los depósitos a plazo fijo presentaron un rendimiento real positivo frente a los precios. Tasas de los principales bancos Entre los bancos estatales y privados m\u00e1s relevantes, los valores publicados por el BCRA fueron los siguientes: Banco de la Naci\u00f3n Argentina: 44% Banco de la Provincia de Buenos Aires: 43% Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 35% Banco Santander Argentina: 38% Banco de Galicia y Buenos Aires: 45% Banco BBVA Argentina: 43% Banco Macro: 45% Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 44% Industrial and Commercial Bank of China (Argentina): 46,3% La comparaci\u00f3n mostr\u00f3 que la tasa m\u00e1s baja entre los bancos de mayor peso correspondi\u00f3 al Banco Ciudad, con 35%. En el extremo superior, el ICBC llev\u00f3 su rendimiento a 46,3%. Rendimiento de una colocaci\u00f3n de $300.000 El c\u00e1lculo sobre el efecto de una inversi\u00f3n de $300.000 en un plazo fijo a 30 d\u00edas permiti\u00f3 observar con mayor claridad las diferencias entre entidades. En el Banco Naci\u00f3n, la suma final ascendi\u00f3 a $310.879,12, mientras que en Santander fue de $309.395,60. Galicia y Macro, que ofrecieron 45%, arrojaron $311.126,37. El Banco Provincia mostr\u00f3 un resultado de $310.631,87, id\u00e9ntico al de BBVA, con tasas de 43%. El Credicoop cerr\u00f3 en $310.879,12, mientras que el ICBC alcanz\u00f3 $311.447,80. En el Banco Ciudad, con la tasa m\u00e1s baja entre los grandes, la colocaci\u00f3n result\u00f3 en $308.653,85. Bancos con oferta online para no clientes El BCRA incluy\u00f3 adem\u00e1s un listado de entidades que publicaron tasas disponibles para quienes no son clientes. En ese grupo, los porcentajes fueron m\u00e1s altos en promedio. Banco Bica: 45% Banco CMF: 50% Banco Comafi: 45% Banco de Corrientes: 46% Banco de Formosa: 32% Banco de la Provincia de C\u00f3rdoba: 48,5% Banco del Chubut: 39,5% Banco del Sol: 47% Banco Dino: 38% Banco Hipotecario: 48,5% Banco Julio: 38% Banco Mariva: 46% Banco Masventas: 25% Banco Meridian: 49% Banco Provincia de Tierra del Fuego: 46% Banco Voii: 48% Bibank: 42% Cr\u00e9dito Regional Compa\u00f1\u00eda Financiera: 46% Reba Compa\u00f1\u00eda Financiera: 48% Comparaci\u00f3n de rendimientos La simulaci\u00f3n de una colocaci\u00f3n de $300.000 en estas entidades permiti\u00f3 cuantificar los intereses obtenidos: En el Banco CMF, con 50%, el monto final lleg\u00f3 a $312.362,64, el valor m\u00e1s alto del conjunto. En el Banco Meridian, con 49%, el resultado fue $312.115,38. En el Banco Provincia de C\u00f3rdoba y el Banco Hipotecario, ambos con 48,5%, la suma alcanz\u00f3 $311.991,76. El Banco Voii y Reba Compa\u00f1\u00eda Financiera, con 48%, generaron $311.868,13. El Banco del Sol, con 47%, cerr\u00f3 en $311.620,88. El Banco de Corrientes, el Banco Mariva, el Banco Provincia de Tierra del Fuego y Cr\u00e9dito Regional Compa\u00f1\u00eda Financiera, con 46%, resultaron en $311.373,63. En el extremo opuesto, el Banco Masventas, con 25%, devolvi\u00f3 $306.181,32, el monto m\u00e1s bajo del relevamiento. El Banco de Formosa, con 32%, gener\u00f3 $307.912,09. En el Banco Dino y el Banco Julio, con 38%, el rendimiento fue $309.395,60. El Banco del Chubut, con 39,5%, lleg\u00f3 a $309.766,48. El Bibank, con 42%, entreg\u00f3 $310.384,62. Detalles metodol\u00f3gicos El BCRA aclar\u00f3 que la tabla publicada incluy\u00f3 a los 10 bancos con mayor volumen de dep\u00f3sitos y tambi\u00e9n a las entidades que informaron tasas de plazo fijo online para no clientes. De esa manera, cualquier interesado pudo acceder al servicio de home banking de su entidad o, en caso de no ser cliente, utilizar el enlace del banco elegido para iniciar la operaci\u00f3n en forma remota. El apartado espec\u00edfico del organismo regulador subray\u00f3 que la constituci\u00f3n de este tipo de colocaci\u00f3n resulta \u201csin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros tr\u00e1mites\u201d. Impacto de las medidas oficiales La din\u00e1mica que se observ\u00f3 en el mercado de dep\u00f3sitos respondi\u00f3 al cambio en la pol\u00edtica de encajes. La autoridad monetaria aument\u00f3 el nivel exigido y pas\u00f3 de una integraci\u00f3n promedio mensual a una diaria. Con ello, las entidades financieras contaron con menor liquidez disponible. La suba de las tasas de inter\u00e9s en los plazos fijos reflej\u00f3 esa presi\u00f3n. El an\u00e1lisis de Caama\u00f1o permiti\u00f3 vincular el endurecimiento monetario con la estrategia oficial frente a las expectativas cambiarias. Seg\u00fan su interpretaci\u00f3n, el objetivo consisti\u00f3 en retirar pesos sobrantes de la econom\u00eda para reducir la demanda de d\u00f3lares. En ese escenario, los dep\u00f3sitos a plazo fijo a 30 d\u00edas se convirtieron en una de las alternativas m\u00e1s observadas del mercado. La diferencia entre entidades y el rendimiento ofrecido en cada una marcaron las condiciones de una competencia directa entre bancos, con propuestas que oscilaron entre 25% y 50%. Fuente