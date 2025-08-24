Una mujer denunci\u00f3 que fue enga\u00f1ada para entregar su documentaci\u00f3n y se encontr\u00f3 con una deuda de $13 millones por un Fiat Cronos que nunca solicit\u00f3 ni recibi\u00f3 Jujuy al d\u00eda \u00ae - La denunciante relat\u00f3 que todo comenz\u00f3 cuando conoci\u00f3 a una mujer el a\u00f1o pasado mientras ambas se encontraban internadas en un hospital de la capital juje\u00f1a. Seg\u00fan cont\u00f3, la acusada le ofreci\u00f3 "ayudarla a ganar m\u00e1s dinero", solicit\u00e1ndole \u00fanicamente su documento de identidad, por lo que ella accedi\u00f3 a entregarlo confiada. El martes 20 de agosto de 2025, la damnificada recibi\u00f3 una notificaci\u00f3n de un conocido banco privado, inform\u00e1ndole que manten\u00eda una deuda de 13.000.000 de pesos correspondiente a un cr\u00e9dito prendario con el que se hab\u00eda adquirido un veh\u00edculo Fiat Cronos. La denunciante desconoc\u00eda cu\u00e1ndo se solicit\u00f3 dicho cr\u00e9dito y no sabe en d\u00f3nde se encuentra el veh\u00edculo. La situaci\u00f3n fue denunciada ante la Direcci\u00f3n General de Investigaciones y se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n para determinar la autor\u00eda del delito. Fuentes consultadas por nuestro medio se\u00f1alaron que se investigan posibles v\u00ednculos de la acusada con otras maniobras similares, ante la modalidad de enga\u00f1o y uso indebido de documentaci\u00f3n.