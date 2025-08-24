Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Personal de Seguridad Vial intercept\u00f3 en la localidad de Puesto del Marqu\u00e9s, un veh\u00edculo con pedido de secuestro por robo. El hecho ocurri\u00f3 el viernes 22 de agosto alrededor de las 21.45, cuando los efectivos, durante un control rutinario, advirtieron irregularidades en la documentaci\u00f3n de una camioneta Toyota Hilux con matr\u00edcula paraguaya. Peritos de la Planta de Verificaciones de La Quiaca confirmaron la adulteraci\u00f3n tanto de la placa de dominio como del c\u00f3digo \u201cVIS NL\u201d del automotor. Ante las anomal\u00edas, se dio intervenci\u00f3n a la Unidad Fiscal Penal de La Quiaca, que orden\u00f3 la apertura de un legajo por los delitos de uso de documento p\u00fablico falso y encubrimiento. Seg\u00fan fuentes consultadas por nuestro medio, la camioneta ten\u00eda pedido de robo en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires. Como consecuencia, la fiscal\u00eda dispuso el secuestro del rodado y la aprehensi\u00f3n del conductor, un hombre de 28 a\u00f1os, de nacionalidad paraguaya, quien qued\u00f3 alojado en la dependencia policial a disposici\u00f3n de la justicia, y el procedimiento qued\u00f3 en manos de la Brigada de Investigaciones.