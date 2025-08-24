Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el sal\u00f3n Marcos Paz se llev\u00f3 a cabo el conversatorio "Di\u00e1logos sobre el Corredor Bioce\u00e1nico en voces de profesionales en Ciencias Pol\u00edticas y Relaciones Internacionales", un encuentro que reuni\u00f3 a dirigentes, acad\u00e9micos y especialistas para analizar el impacto regional y global de este proyecto estrat\u00e9gico. La jornada fue organizada por profesionales y estudiantes de las carreras de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. La apertura estuvo a cargo del diputado Fabi\u00e1n Tejerina, vicepresidente primero de la Legislatura, del diputado Pedro Beliz\u00e1n, vicepresidente segundo, y de la licenciada Anah\u00ed Bautista, organizadora y disertante de la jornada. Tambi\u00e9n participaron los diputados\/as Malena Amerise, Diego Cruz, Mart\u00edn Fellner, Pilar Prolongo y Agustina Guzm\u00e1n, adem\u00e1s del secretario de Integraci\u00f3n Regional de la provincia de Jujuy, Pablo Palomares, funcionarios del \u00e1rea, destacados disertantes y un numeroso p\u00fablico. En ese marco, el diputado Fabi\u00e1n Tejerina destac\u00f3 que el corredor bioce\u00e1nico "no es solo un trazado log\u00edstico, sino una construcci\u00f3n colectiva que involucra a la sociedad en su conjunto". Subray\u00f3 que "los profesionales y estudiantes de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales ya asumen un rol activo en la difusi\u00f3n y el an\u00e1lisis del impacto que tendr\u00e1 el corredor en la regi\u00f3n", y celebr\u00f3 la articulaci\u00f3n entre "lo p\u00fablico, lo privado, la academia, las universidades y los trabajadores" como una base s\u00f3lida para que el proyecto se convierta en "emblem\u00e1tico para el futuro de los juje\u00f1os". El legislador a\u00f1adi\u00f3 que el gran desaf\u00edo ser\u00e1 "garantizar que los beneficios del corredor no se limiten a las ciudades que est\u00e1n sobre el trazado, sino que alcancen a toda la regi\u00f3n". En ese sentido, record\u00f3 los avances logrados a partir de convenios internacionales recientes: "La presencia del gobernador Carlos Sadir en Antofagasta y los acuerdos con la zona franca de Iquique muestran que Jujuy ya est\u00e1 en movimiento. Ahora debemos pensar en mercados globales y regionales, en fortalecer actividades productivas existentes y generar nuevas oportunidades como el turismo, que tambi\u00e9n ser\u00e1 uno de los grandes motores de integraci\u00f3n". Por su parte el secretario de Integraci\u00f3n Regional, Pablo Palomares, resalt\u00f3 la dimensi\u00f3n geopol\u00edtica de la iniciativa: "El corredor representa una oportunidad \u00fanica para la provincia y para todo el eje de Capricornio de desarrollarse, crecer y generar empleo". Sin embargo, advirti\u00f3 sobre los desaf\u00edos en el plano nacional: "Hay una luz roja cuando vemos un gobierno que se retira de la obra p\u00fablica y prioriza al conurbano, olvid\u00e1ndose del interior. El corredor es una herramienta para que el norte del pa\u00eds se inserte en el comercio internacional real, en ese sentido hay muchos desaf\u00edos por delante, hay que trabajar para conseguirlo y ah\u00ed est\u00e1 el gobierno de la provincia de Jujuy", indic\u00f3. En tanto, desde el \u00e1mbito acad\u00e9mico, la licenciada Anah\u00ed Bautista, organizadora del encuentro junto con su colega Victoria Farf\u00e1n, subray\u00f3 que el objetivo es "visibilizar nuestras profesiones y aportar desde la ciencia pol\u00edtica y las relaciones internacionales a un debate que trasciende lo meramente t\u00e9cnico". Bautista se\u00f1al\u00f3 que el corredor debe entenderse como "un puente y un lazo de integraci\u00f3n, no solo como una obra de infraestructura", y valor\u00f3 que este sea "el primer conversatorio de muchos, que permita sumar nuevas voces de profesionales, egresados y estudiantes". La jornada cont\u00f3 con una nutrida grilla de disertantes, entre ellos legisladores, acad\u00e9micos y representantes del sector privado. Todos coincidieron en que el corredor bioce\u00e1nico es una oportunidad estrat\u00e9gica para conectar Atl\u00e1ntico y Pac\u00edfico, potenciar las econom\u00edas regionales y reforzar la integraci\u00f3n fronteriza. Disertantes: Bettina Siufi, Alejandro Safarov, "La importancia de las universidades en el corredor bioce\u00e1nico". Pablo Quintana, Carla Torcoletti, "Geopol\u00edtica del Corredor: Oportunidades y Riesgos Estrat\u00e9gicos. Mariana Perotti, Rub\u00e9n Cortez, "Paradigma y Fronteras: Jujuy como actor regional". Javier Paniagua, Anah\u00ed Bautista, "Territorios Subnacionales: Identidad, Desarrollo y Soberan\u00eda. Eva Cruz, Alejandro Safarov, Log\u00edstica y Conectividad: La Ruta como eje Estrat\u00e9gico.