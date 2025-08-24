Agradecimiento a la Madre Tierra en el Complejo Ministerial

Jujuy al día ® – A la sombra del inmenso jacarandá que se yergue en la Plazoleta de los Caídos, en el barrio Malvinas, autoridades y personal del Complejo Ministerial de Educación rindieron homenaje a la Madre Tierra.

La ministra Miriam Serrano junto al secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón, fueron los primeros en ofrendar los frutos de la tierra a la Pachamama, en el marco de una ceremonia con raigambre quechua y guaraní.

La Orquesta de Instrumentos Andinos «Fidel Amante» le puso el fondo musical y se sumó el grupo musical y de baile de la Escuela Primaria N°44 de León.

Agrupaciones gauchas y delegaciones escolares de los establecimientos primarios y secundarios próximos al Complejo Ministerial acompañaron este acontecimiento que refuerza los lazos de identidad y la cultura de nuestro pueblo.