Jujuy al d\u00eda \u00ae - 500 grullas de papel, elaboradas en el marco de la campa\u00f1a \u201cMil Grullas por la Paz\u201d, llegaron a la ciudad de Nagasaki, Jap\u00f3n, donde fueron depositadas en el memorial que recuerda a las v\u00edctimas del ataque nuclear del 9 de agosto de 1945. Estas piezas fueron confeccionadas en nuestra ciudad en actividades impulsadas por la Direcci\u00f3n de Culto y Relaciones Institucionales, Nacionales e Internacionales junto a la Asociaci\u00f3n Japonesa de Jujuy, y trasladadas a Jap\u00f3n gracias a la gesti\u00f3n de Tomoko Aikawa, presidenta de la Fundaci\u00f3n Sadako. La entrega en Nagasaki se concret\u00f3 con la participaci\u00f3n del alcalde de Hirakata, se\u00f1or Fushimi, quien ofici\u00f3 el dep\u00f3sito en una ceremonia de gran emotividad. En paralelo, tambi\u00e9n se cumpli\u00f3 con la entrega de 1.000 grullas en Hiroshima, depositadas en el memorial de la paz de esa ciudad, fortaleciendo as\u00ed un mensaje simb\u00f3lico que conecta a Jujuy con los dos sitios que sufrieron los ataques at\u00f3micos en 1945. La campa\u00f1a tuvo un fuerte car\u00e1cter comunitario, ya que reuni\u00f3 a ni\u00f1os, j\u00f3venes, familias e instituciones de San Salvador de Jujuy a lo largo de distintas jornadas culturales. El plegado de las primeras grullas comenz\u00f3 en el NIDO Guillermo Roux del barrio Cuyaya y se extendi\u00f3 luego a toda la ciudad, siempre con el objetivo de rendir homenaje a las v\u00edctimas y sembrar un mensaje de paz desde Jujuy hacia el mundo. Este gesto abre adem\u00e1s la posibilidad de un hermanamiento cultural e institucional con la ciudad de Hirakata, en Jap\u00f3n. Ambos municipios comparten la presencia de r\u00edos emblem\u00e1ticos \u2014el Xibi Xibi en San Salvador de Jujuy y el r\u00edo que atraviesa Hirakata\u2014 que hoy se convierten en s\u00edmbolo de uni\u00f3n y fraternidad entre pueblos.