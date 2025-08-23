Jujuy al d\u00eda \u00ae - El servicio tiene como objetivo acercar tr\u00e1mites, gestiones y acompa\u00f1amiento en toda la provincia. El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Integral y la Direcci\u00f3n Provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad, informa que se llevar\u00e1n a cabo nuevos operativos de la Oficina M\u00f3vil de Asesoramiento y Gesti\u00f3n para Personas con Discapacidad, con el objetivo de acercar tr\u00e1mites, gestiones y acompa\u00f1amiento a las comunidades del interior. Durante las jornadas se brindar\u00e1: Asesoramiento Integral en Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral Orientaci\u00f3n sobre Tr\u00e1mites y Gestiones, indicando d\u00f3nde y c\u00f3mo acceder a servicios y beneficios Atenci\u00f3n dirigida a personas con discapacidad, familiares y p\u00fablico en general Cronograma de atenci\u00f3n Maimar\u00e1: Martes 27 de agosto, de 9:30 a 12:30 horas en Plaza Central La Mendieta: Mi\u00e9rcoles 28 de agosto, de 8:30 a 12:30 horas en Plaza Central (Av. Libertad S\/N, Parque Armada Argentina) Con estos operativos, el Gobierno de la Provincia de Jujuy reafirma su compromiso de garantizar inclusi\u00f3n, accesibilidad y acompa\u00f1amiento integral, acercando el Estado a cada localidad para dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.