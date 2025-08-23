Un conductor de remis embisti\u00f3 a personal de tr\u00e1nsito y se neg\u00f3 a detenerse, generando intervenci\u00f3n policial Jujuy al d\u00eda \u00ae - El 21 de agosto de 2025, el conductor de un remis marca Fiat, al bajar pasajeros en Urquiza y San Mart\u00edn en Perico, fue interceptado por personal de tr\u00e1nsito por presuntas irregularidades. Sin embargo, el conductor ignor\u00f3 las indicaciones, choc\u00f3 a los empleados y emprendi\u00f3 la fuga hasta su domicilio, donde ingres\u00f3 y se neg\u00f3 a salir. Efectivos policiales intervinieron en el caso e invitaron al personal de tr\u00e1nsito a radicar la denuncia en la Comisar\u00eda Seccional 21.