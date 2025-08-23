El poncho jujeño, símbolo de identidad ligado al Éxodo de 1812

Jujuy al día ® – A 213 años de la gesta histórica, recordamos la prenda que acompañó a los «Decididos» de Belgrano y que hoy sigue presente en la tradición.

En el marco del 213º aniversario del Éxodo Jujeño, la gran gesta liderada por el General Manuel Belgrano en 1812, cobra relevancia la historia del poncho jujeño, prenda que se convirtió en un símbolo de identidad para la provincia y que estuvo presente aquel 23 de agosto.

El poncho marrón liso está directamente vinculado al Éxodo, siendo uno de los antecedentes que explica por qué los jujeños se identifican con esta vestimenta. En aquel año, se conformó el grupo de “Los Decididos”, integrado por 200 jóvenes de entre 14 y 18 años, quienes se distinguían por sus ponchos de vicuña. Según la tradición oral, Belgrano carecía de recursos para equiparlos con uniformes militares y se les pidió a los muchachos que se identifiquen con el poncho que cada uno poseía.

Sobre sus características, el poncho marrón con flecos corresponde al de gala que hoy se utiliza en la marcha evocativa, mientras que el modelo “tropero”, sin flecos, es el destinado al trabajo.

El poncho es la prenda más versátil con la que cuenta el hombre: sirve de frazada, mantel o cojinillo para montar caballos, entre otros usos. Pero, además, es la única prenda que une el pasado con el presente.

En cuanto a las formas de uso, cuando el gaucho no está trabajando y el clima lo permite, se coloca doblado sobre el hombro derecho, protegiendo así el corazón en situaciones de combate, ya que una puñalada no atraviesa el tejido.

A más de dos siglos de la gesta de 1812, el poncho jujeño sigue siendo una prenda cargada de historia, identidad y tradición, que conecta a los jujeños con sus raíces y con el sacrificio de quienes defendieron la patria.