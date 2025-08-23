Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, informa que desde el lunes 25 de agosto se realizar\u00e1 la entrega de Unidades Alimentarias en distintas localidades de Puna y Quebrada. Los operativos se desarrollar\u00e1n de manera articulada con municipios y comisiones municipales, garantizando que las familias beneficiarias reciban sus m\u00f3dulos alimentarios en cada comunidad. Algunos puntos de entrega: CATUA \u2013 Lunes 25\/8 \u2013 Oficina de Sec. de Gobierno \u2013 9 a 14 hs. BARRANCAS Y LOCALIDADES ALEDA\u00d1AS \u2013 Lunes 25\/8 \u2013 desde las 8 hs. CIENEGUILLAS, PUESTO GRANDE, YOSCABA Y CASIRA \u2013 25 al 27\/8. VOLC\u00c1N, TUMBAYA, MAIMAR\u00c1 Y TILCARA \u2013 Martes 26\/8 \u2013 10 a 16 hs. HIP\u00d3LITO YRIGOYEN Y LOCALIDADES \u2013 26 al 28\/8. HUACALERA Y UQU\u00cdA \u2013 Mi\u00e9rcoles 27\/8 \u2013 10 a 16 hs. Consult\u00e1 el cronograma completo para tu localidad y acercate en los d\u00edas y horarios establecidos.