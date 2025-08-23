Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 El Ministerio de Educaci\u00f3n de Jujuy realiza los siguientes \ud835\udde2\ud835\uddd9\ud835\udde5\ud835\uddd8\ud835\uddd6\ud835\udddc\ud835\udde0\ud835\udddc\ud835\uddd8\ud835\udde1\ud835\udde7\ud835\udde2S EXTRAORDINARIO: IES No 1- SEDE LA QUIACA-I.D. 318-25 https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1oTd4Zyid8IIOy8i8Tu1thuKUDZBYruUT\/view?uspsharing OFRECIMIENTO DE UNIDADES CURRICULARES Y\/O CARGOS VACANTES- I. E. S. N\u00b0 2 \u2013 SEDE TILCARA *PROFESORADO DE EDUCACI\u00d3N SECUNDARIA EN HISTORIA https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1IUZhKLtKzAy2A_gl_QRPNIiUJzFcdinC\/view?uspsharing OFRECIMIENTO ORDINARIO- I. E. S. N\u00ba1 *Profesorado de Educaci\u00f3n F\u00edsica *Profesorado de Educaci\u00f3n Secundaria en Matem\u00e1tica https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1zUAY01XBe5r8HRPlz-JV27oegADQ_3sT\/view?uspsharing OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO-I. E. S. N\u00ba1 https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1oezKXHvV-oi4ytCLr9QDE2J2CjC4-0Wm\/view?uspsharing OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO-IES N\u00b0 9 \u2013 I.D. 355-25 https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1baPfjf0frrWSkF9pVsZDPhbMseG15q6A\/view?uspsharing OFRECIMIENTO EXTRAORDINARIO-IES N\u00b0 2 \u2013 SEDE TILCARA - I.D. 356-25 https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1VqVeiKzW-cVqsZRcXCd7p_wFFqSPJSNE\/view?uspsharing INSTITUTO DE EDUCACI\u00d3N SUPERIOR No 1 \u2013 Sede Abra Pampa *PROFESORADO DE EDUCACI\u00d3N SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA *PROFESORADO DE EDUCACI\u00d3N SECUNDARIA EN SOCIOLOG\u00cdA *PROFESORADO DE EDUCACI\u00d3N ESPECIAL orientaci\u00f3n en SORDOS E HIPOAC\u00daSICOS *EDUCACI\u00d3N TECNOL\u00d3GICA https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1COMcJn5EYV3EYP8FW8FVZgM-eYhS7-uU\/view?uspsharing