“Juntos hasta el final”: Soria llama a blindar la unión para mantener viva la ilusión en Jujuy

Jujuy al día ® – En un momento crucial de la temporada, el mensaje que baja desde el vestuario de Gimnasia y Esgrima de Jujuy es claro y contundente: “juntos”.

Con la recta final del campeonato a la vista, la consigna que postula Hugo Soria es “tirar todos para el mismo lado”, una premisa que busca fortalecer el espíritu de equipo y mantener al “Lobo” en la pelea por los lugares de privilegio hasta la últimas instancias.

El axioma, tan simple como potente, resalta la idea de que la verdadera fuerza del equipo no reside en una individualidad, sino en lo colectivo.

“Es el momento de tirar todos juntos para adelante”, definió Soria, quien garantizó que “el grupo está 100% enfocado en lo que viene, dispuesto a dejar la vida en cada cancha”.

A propósito de los próximos desafíos, hizo referencia al partido contra Almirante Brown en condición de visitante, indicando que el rival de turno “en su cancha se hace muy fuerte y, por lo tanto, tenemos que esperar un adversario duro”.

Remarcó que “para eso nos preparamos toda la semana, pensando en volver a Jujuy con los tres puntos”.

Además, planteó la importancia de avanzar a paso firme y corto, de manera de no caer en la vorágine que genera la recta final de la Primera Nacional. “Hay quienes sienten ansiedad y ya piensan en Central Norte de Salta y Gimnasia de Mendoza, pero el plantel está ajeno a esa situación y planificamos partido por partido”, sostuvo.

Advirtió que “quedan siete finales y todos los equipos tenemos algo por qué pelear” y precisó que “algunos tienen la mira en el reducido, otros en el descenso y nosotros en seguir batallando arriba”.

Subrayó que la prioridad para el albiceleste es “pensar en nosotros, porque dependemos de nosotros mismos” y agregó que “todavía tenemos que enfrentar rivales que están también arriba en la tabla”.

“Priorizamos nuestras capacidades y potencial, sabiendo que tenemos un plantel equilibrado en el cual al jugador que le toca entrar rinde y aporta soluciones”, puntualizó.

La mentalidad que refleja Soria, con base en la solidaridad y el compañerismo, será fundamental para lo que queda de la temporada. Con el apoyo de la gente y la convicción de un grupo unido, Gimnasia aspira a dar un paso más y consolidarse como serio contendiente.