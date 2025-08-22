Jujuy: inescrupulosos robaron más de 250 botellas de aceite y alimentos de un depósito de Cáritas

Delincuentes forzaron una ventana y sustrajeron las botellas de aceite, cajas de leche en polvo y latas de picadillo

Jujuy al día ® – En la madrugada del jueves, la capilla Ceferino Namuncurá, ubicada en la segunda etapa del barrio Tupac Amaru, fue blanco de un robo que afectó directamente al depósito de alimentos que administra Cáritas Diocesana Jujuy.

Fuentes consultadas por nuestro medio señalaron que una empleada de la institución, al acudir al lugar tras ser alertada por vecinos, constató que una de las ventanas del depósito había sido violentada y los vidrios estaban rotos.

Al ingresar verificó el faltante de una importante cantidad de mercadería destinada a la asistencia comunitaria.

Entre los elementos sustraídos se registró el robo de 252 botellas de aceite de 900 ml, 12 cajas de leche en polvo de 800 gramos y 10 latas de picadillo de 90 gramos.

La denuncia fue radicada y el hecho quedó bajo investigación, mientras se procura identificar a los responsables.