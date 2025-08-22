Jujuy: encuentran a menor de 15 años tendida en la calle alcoholizada y casi inconsciente

Jujuy al día ® – Una adolescente de 15 años fue asistida por intoxicación alcohólica en barrio Cuyaya.

La menor fue encontrada tendida en la vereda y trasladada por el SAME al CEN, donde quedó en observación.

El pasado miércoles por la tarde, una adolescente de 15 años debió ser asistida de urgencia producto de una intoxicación etílica cuando fue hallada en un sector de calle José de la Iglesia, entre Ayacucho y Santiago del Estero, en el barrio Cuyaya.

Según fuentes consultadas por nuestro medio, personal policial y del SAME acudieron al lugar alrededor de las 15:50, luego de que una vecina alertara sobre la presencia de la menor recostada en el suelo frente a su domicilio.

Al ser entrevistada, una amiga de 13 años informó que ambas habían consumido alcohol y que su compañera comenzó a sentirse mal, por lo que solicitó asistencia médica.

Minutos después, se hizo presente una familiar mayor, identificada como la abuela de la adolescente, quien acompañó el procedimiento.

La menor fue trasladada en la ambulancia del SAME al Centro de Especialidades Norte, donde ingresó a las 16:36 y fue recibida por un médico de guardia.

Allí se confirmó el diagnóstico de intoxicación etílica, quedando internada en observación en el sector de emergencias.