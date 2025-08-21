Sadir impulsa un acuerdo entre la Zona Franca de Perico y la ZOFRI de Iquique

Jujuy al día ® – En un paso clave para el desarrollo regional, el Gobierno de la Provincia de Jujuy firmó un histórico acuerdo de colaboración con la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) para fortalecer los lazos comerciales y potenciar el corredor bioceánico.

El convenio, que busca impulsar iniciativas de comercio exterior y el crecimiento de ambas regiones, fue rubricado por las máximas autoridades de las entidades involucradas.

El gobernador Carlos Sadir, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud; el presidente de ZOFRI, Iván Berríos; y el presidente de Zona Franca Perico, Exequiel Lello Ivacevich; sellaron el acuerdo que sienta las bases para una nueva etapa de integración.

En este marco, Sadir destacó la importancia de este convenio como un “salto” para que el Corredor Bioceánico comience a generar resultados tangibles en materia de exportaciones e importaciones. “Hay que fortalecer la actividad comercial, que efectivamente nuestros empresarios vendan en Chile y que los chilenos lo hagan en la Argentina”, sostuvo.

Además, subrayó que el vínculo no debe limitarse solo al comercio, sino que debe ampliarse a aspectos turísticos y culturales. En ese sentido, resaltó el papel de los gobiernos para crear las condiciones adecuadas y mejorar la conectividad, haciendo hincapié en la necesidad de abrir un vuelo directo entre Jujuy e Iquique, una iniciativa que, según afirmó, “está cerca de concretarse”.

El mandatario concluyó que el verdadero desarrollo lo harán los privados y que esta alianza fortalecerá la relación bidireccional y consolidará el corredor para el beneficio de Jujuy, el NOA y toda la región de influencia de la ZOFRI.

Un futuro promisorio para la Zona Franca de Perico

Por su parte, Abud agradeció la visita de los empresarios chilenos y destacó la decisión del gobierno provincial de poner en marcha la Zona Franca de Perico. “Hoy vemos que tiene un futuro importante y más aún con la participación de la Zona Franca de Iquique, esto nos potencia y nos permite aprovechar lo que pasa hoy en el mundo”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que la vinculación permite acortar distancias, acercar los mercados de consumo y fortalecer a las empresas para que puedan salir al mundo. A su turno, Berríos celebró el acuerdo, resaltando que la colaboración y el diálogo son la base para construir prosperidad.

E

nfatizó que ZOFRI, con más de 56 años de experiencia en la logística del cono sur, ve en Jujuy un punto clave en la ruta bioceánica vial, una ruta bidireccional que permitirá el flujo de cargas entre ambos países. Finalmente, Lello Ivacevich destacó que esta iniciativa representa la intención de un proyecto político de integrar a Jujuy con la región, permitiendo a la provincia dejar de depender del puerto de Buenos Aires y aprovechar su posición geográfica para generar “grandes desarrollos de integración y comercio”.

Informó que, a pesar de no contar con los mismos beneficios que la ley chilena, la Zona Franca de Perico (ZFP) ya lleva operados más de 5 millones de dólares en FOB desde su habilitación en marzo del año pasado. Agregó que la ZFP es la única habilitada del NOA.

El evento contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito político y empresarial, incluyendo al gerente general de ZOFRI, Felipe Albistur; los intendentes de San Salvador y Perico, Raúl Jorge y Rolando Ficoseco, respectivamente; además de representantes de la Unión Industrial, empresas nacionales y extranjeras, y empresarios chilenos que participaron del intercambio con sus pares locales.