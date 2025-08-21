Jujuy: vecinos detienen a ladrón y lo entregan maniatado a la Policía

Jujuy al día ® – Vecinos de la zona del centro de Libertador General San Martín, detuvieron a un hombre que habría intentado robar herramientas de una camioneta estacionada en un hospedaje.

Fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que el hecho sucedió días a trás, alrededor de las 6 de la mañana, en las afueras de un hospedaje ubicado en calle Obispo Gorriti, entre Güemes y 23 de Agosto.

Personal policial acudió al lugar tras recibir la alerta y al arribar encontraron a un sujeto que estaba detenido por los vecinos, y lo habían maniatado para evitar que escape.

Los vecinos manifestaron que retuvieron al ladrón luego de que intentara sustraer herramientas de una camioneta Ranger gris, estacionada frente al alojamiento.

El hombre fue trasladado a la Seccional 11° para las actuaciones correspondientes, quedando a cargo de las autoridades policiales para continuar con la investigación del hecho.