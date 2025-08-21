Jujuy: se metió a fumar marihuana  a una escuela y antes de ser detenido exhibió sus genitales a policías

Además, el detenido tenía vigente un pedido de captura en su contra

Jujuy al día ® – Personal policial del El Carmen demoró a un hombre tras ser hallado dentro de una institución educativa fumando marihuana.

El hecho ocurrió el 19 de agosto de 2025, alrededor de las 21:10, cuando un grupo de adolescentes alertó sobre un sujeto que estaba fumando en un pasillo del sector de talleres de la escuela técnica N° 1.

Al intentar darse a la fuga al ver al personal policial, el hombre fue interceptado a pocos metros, y los efectivos detectaron un fuerte olor a marihuana.

Durante el intento de traslado a la Seccional 8°, el hombre ofreció resistencia y exhibió sus genitales frente al personal femenino, intentando demostrar que no tenía drogas, lo que derivó en su detención y esposamiento.

Mediante el sistema de consulta SICOF se confirmó que el sujeto contaba con un pedido de captura y detención vigente.

Posteriormente, en la guardia de la unidad, familiares del detenido se presentaron de manera alterada, proferiendo agravios contra el personal policial y mostrando una actitud prepotente al cuestionar la demora.

A pesar de las explicaciones del procedimiento, los familiares continuaron vociferando al retirarse de la unidad.