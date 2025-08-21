Jujuy: se busca a Jesús Joaquín Ríos

Jujuy al día ® – El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a JESUS JOAQUIN LAUTARO RIOS , de 15 años. Se encuentra desaparecido desde 18/08/2025, la denuncia fue radicada el 21/08/2025, con domicilio en Barrio Alto Comedero. San Salvador de Jujuy – Jujuy.

De contextura física delgada, tez trigueña, cabello largo hasta el cuello, ojos redondos de color negro, ceja derecha con corte vertical, labios gruesos. Vestía remera negra de River, pantalón de color negro, largo y chinelas de color negro con rayas de color blanco.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.