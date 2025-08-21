Jujuy: robó un comercio, quedó filmado y cayó por merodear vehículos estacionados

Jujuy al día ® – Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito detuvieron a un hombre de 43 años, señalado como el principal sospechoso de un robo ocurrido el pasado 12 de agosto en un comercio del barrio Centro.

La aprehensión se llevó a cabo ayer, alrededor de las 17:20 en la calle Iguazú, durante un patrullaje preventivo, cuando los oficiales identificaron al sujeto, conocido en el ámbito delictivo, que observaba de manera sospechosa los vehículos estacionados en la vía pública.

Tras una investigación preliminar, los agentes determinaron que el mismo coincidía con la descripción del sospechoso y, con la autorización de la Fiscalía, procedieron a interceptarlo.

El hombre no pudo justificar su presencia en el lugar y, después de un palpado de seguridad, se le colocaron los elementos de sujeción para su traslado a la seccional primera, donde quedó alojado a disposición de la justicia.