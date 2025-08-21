Jujuy: aprehenden a un sujeto que amenazaba a varias personas con un arma de fuego

En la requisa constataron que se trataba de una réplica de un arma de fuego

Jujuy al día ® – Un sujeto fue detenido tras amenazar con un arma de fuego a transeúntes y huir en automóvil. La policía lo interceptó en calle Cerro Chañi y secuestró el elemento que resultó ser una réplica..

En horas de la madrugada de hoy, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito aprehendieron a un hombre en barrio Luján, luego de que amenazara a transeúntes utilizando una réplica de arma de fuego.

El hecho se inició cuando el personal policial que realizaba tareas preventivas en inmediaciones de los bares de avenida Éxodo fue alertado sobre un individuo que había intimidado y amenazado a un grupo de personas y posteriormente escapó a bordo de un automóvil.

Ante esta situación, se desplegó un rastrillaje por los sectores cercanos y el vehículo fue localizado en calle Cerro Chañi.

Al intentar detenerlo, el conductor reaccionó de manera agresiva contra los agentes.

Una vez reducido, se procedió a la requisa del rodado, encontrando en su interior una réplica de arma de fuego.

El sujeto fue trasladado a sede policial donde quedó alojado.